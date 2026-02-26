Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Incendio en complejo agrícola de Ohio mata a unos 6,000 cerdos

Los bomberos investigan la causa y el origen del siniestro

26 de febrero de 2026 - 9:29 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
No hubo personas heridas. (Xavier Garcia)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un incendio en un complejo de granjas porcinas de Ohio mató a unos 6,000 de los animales, informó un funcionario.

Una gran columna de humo podía verse a lo lejos desde Fine Oak Farms en London, indicó el miércoles en un comunicado el jefe Brian Bennington, del Departamento de Bomberos de Central Townships.

Bennington señaló que dos de los cinco grandes edificios agrícolas estaban “fuertemente afectados por el fuego” cuando llegaron los bomberos. Se llamó a varios departamentos de bomberos para ayudar. El complejo albergaba a unos 7,500 cerdos, precisó.

Los bomberos enfrentaron vientos sostenidos de alrededor de 32 km/h (20 mph), con ráfagas de hasta 56 km/h (35 mph), lo que aceleró la propagación del incendio, explicó Bennington. Se requirieron extensas operaciones de transporte de agua debido al suministro limitado en la zona rural, agregó. Tardó cinco horas controlar el incendio.

No hubo personas heridas. Los Bomberos del Estado de Ohio investigan la causa y el origen del incendio. Bennington afirmó que por el momento no hay sospechas de incendio provocado.

La granja está en el condado de Madison, a unos 40 kilómetros (25 millas) al suroeste de Columbus.

Breaking NewsIncendiosEstados UnidosOhio
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
