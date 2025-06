Influencer dijo ser el responsable por la deportación de Khaby Lame

“Él (Lame) trabajo con algunos amigos míos como socios de negocios y ellos me dijeron a mí que su visa fue revocada hace tres años pero ha regresado a los Estados Unidos 49 veces con una visa revocada. Estaba haciendo dinero en los Estados Unidos y las personas estaban diciendo que firmaba contratos bajo un nombre distinto y enviaba dinero de regreso a Senegal”, expresó Loudon.

“Llamé a alguien en la administración y no había visto algo desenvolverse tan rápido. Le dieron hasta el 1 de junio para autodeportarse pero él no quería hacer eso tampoco, se quería quedar porque tenía otros contratos que quería firmar en los Estados Unidos”, sostuvo Loudon.

“Él ha sido bien testarudo. Le dieron hasta el 1 de junio, si se hubiese ido en esa fecha estuviese perfectamente bien, no hubiese tenido que hablar con ICE, pero él no lo hizo”, denunció Loudon. “Estaba en este país trabajando ilegalmente y no solo eso estaba enviando dinero de sus seguidores de regreso a su país. Nadie está por encima de la ley”, añadió.