Invitación de Joe Biden a la Casa Blanca continúa una tradición que Donald Trump ignoró en el 2020

Eso podría resultar en un encuentro incómodo, especialmente dado que, después de que Biden desplazara a Trump en 2020, Trump no ofreció tal invitación a la Casa Blanca a Biden. Trump incluso dejó Washington antes de la inauguración del 20 de enero de 2021, convirtiéndose en el primer presidente en hacerlo desde que Andrew Johnson se saltó la juramentación de Ulysses S. Grant en 1869.

1 / 13 | Frente a frente Donald Trump y Kamala Harris. El candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, y la candidata presidencial demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, participan durante un debate presidencial de ABC News en el Centro Nacional de la Constitución, en Filadelfia. - The Associated Press

Esta vez, Biden ha prometido asegurar una transición suave y ha enfatizado la importancia de trabajar con Trump, quien es tanto su predecesor como sucesor presidencial, para unir al país. La invitación de Biden a Trump incluye a su esposa, la ex y ahora próxima primera dama, Melania Trump.

Jim Bendat, historiador y autor de “Democracy’s Big Day: The Inauguration of Our President”, calificó las charlas cara a cara entre presidentes salientes y entrantes como “saludables para la democracia”.