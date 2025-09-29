Iowa revoca la licencia del superintendente escolar Ian Roberts tras arresto por ICE

Iowa City — Una agencia estatal revocó el lunes la licencia profesional del líder del distrito escolar más grande de Iowa, días después de que agentes federales lo arrestaran bajo acusaciones de que estaba viviendo y trabajando ilegalmente en Estados Unidos.

La Junta de Examinadores de Educación de Iowa dijo en una carta al superintendente de las escuelas públicas de Des Moines, Ian Roberts, que no era elegible para tener una licencia porque ‘ya no posee presencia legal en Estados Unidos’.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron a Roberts el viernes, diciendo que estaba sujeto a una orden de expulsión final que un juez emitió en mayo de 2024. Roberts es originario de Guyana y entró a Estados Unidos con una visa de estudiante en 1999, según ICE. Está detenido en una cárcel de Iowa.

ICE dijo que Roberts huyó después de una parada de tráfico en Des Moines, y que fue aprehendido con la asistencia de la Patrulla Estatal de Iowa. La agencia dijo que Roberts, de 54 años, poseía una pistola cargada en su vehículo emitido por el distrito, un cuchillo de caza y $3,000 en efectivo cuando fue arrestado.

Funcionarios escolares de Des Moines dijeron que no sabían nada acerca de que Roberts estuviera en el país ilegalmente, y que había firmado un formulario verificando su elegibilidad para trabajar cuando fue contratado en 2023.

El distrito dijo que Roberts había sido identificado como candidato para el puesto por una firma de búsqueda y que se completó una ‘verificación exhaustiva de antecedentes’ como parte del proceso. La junta estatal que le otorgó a Roberts una licencia para servir como superintendente dijo que el proceso incluyó verificaciones de antecedentes por parte de la policía estatal y el FBI.

Su arresto conmocionó a un distrito donde era conocido como una presencia frecuente en eventos comunitarios y un defensor de los estudiantes durante sus dos años de mandato. Roberts había estado en la educación durante las últimas dos décadas, y había servido como superintendente en Pennsylvania antes de su contratación en Iowa.

La junta escolar de Des Moines puso a Roberts en licencia administrativa pagada durante una breve reunión especial el sábado. La junta dijo que celebraría otra reunión el lunes por la tarde para considerar cambiar el estado de licencia de Roberts a no pagada, citando la revocación de su licencia.

‘Nueva información y hechos confirmados continuarán informando nuestras decisiones a medida que desarrollemos un camino a seguir’, dijo Jackie Norris, presidenta de la Junta de Escuelas Públicas de Des Moines. ‘Dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo: el Dr. Roberts fue un líder efectivo y muy respetado y hay serias preguntas relacionadas con su ciudadanía y capacidad para desempeñar legalmente sus deberes como superintendente’.

ICE dijo que le había pedido a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos que investigara cómo Roberts obtuvo una pistola. Las personas que se encuentran ilegalmente en el país no son elegibles para poseer armas de fuego. Roberts tenía un historial de posesión de armas, sin embargo, y había sido citado en 2021 en Pennsylvania y multado con $100 por guardar un rifle de caza cargado en su vehículo.