Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos conceden $5 millones a líder en educación sobre neurodiversidad

El multimillonario fundador de Amazon, Jeff Bezos, y su esposa, la ex presentadora de informativos Lauren Sánchez Bezos, van a conceder $5 millones al fundador de una red de apoyo a estudiantes neurodivergentes, un reconocimiento que el menos conocido de los beneficiarios atribuye a los estudiantes que impulsan su movimiento de rápido crecimiento por unas aulas más inclusivas.

“Creo que a veces existe la idea de que nuestras pequeñas acciones no importan”, afirma David Flink, Director General de la Alianza para la Neurodiversidad. “Eso no es cierto. Y esto lo demuestra. Un montón de pequeñas acciones que ocurren cada día en nuestro trabajo, colectivamente a lo largo del tiempo, llegaron a oídos de gente como Lauren y Jeff”.

Flink es uno de los cinco ganadores de este año del Premio Bezos al Valor y el Civismo. Concedido casi todos los años desde 2021, el premio rinde homenaje a personas que rompen barreras y unen a la gente en torno a soluciones audaces para retos a menudo olvidados. El dinero del premio, que no está sujeto a condiciones, puede utilizarse de la forma que los galardonados deseen para alcanzar sus objetivos benéficos.

PUBLICIDAD

La Alianza para la Neurodiversidad comenzó hace más de 25 años como un programa de tutoría entre iguales para estudiantes con diversas diferencias de aprendizaje y desarrollo, como autismo, TDAH y dislexia. La organización sin ánimo de lucro llega ahora a más de 600 institutos y universidades, animando a los jóvenes a crear entornos educativos que sirvan a compañeros cuyos cerebros funcionan de forma diferente a lo que se considera típico.

Los Bezos, que se casaron este verano en una lujosa ceremonia en Venecia que suscitó protestas por la desigualdad de la riqueza, no dieron explicaciones sobre su apoyo a la causa. El patrimonio neto del fundador de Amazon ronda los $240,000 millones, según Forbes, lo que le convierte en la cuarta persona más rica del mundo.

Bezos ya ha mostrado anteriormente su interés por la educación infantil a través de su red sin ánimo de lucro de centros preescolares gratuitos inspirados en el modelo Montessori.

Sánchez Bezos creció con una dislexia no diagnosticada. El año pasado declaró a “Good Morning America” que su libro infantil, “La mosca que voló al espacio”, es para “la niña de 8 años a la que le dijeron que no era lista”. Un profesor de universidad, que la contrató para el periódico escolar a pesar de su insistencia en que no sabía deletrear, fue quien la animó a hacerse las pruebas.

La elección de Flink supone un cambio con respecto a los anteriores galardonados. Entre los anteriores galardonados figuran el comentarista político de la CNN Van Jones, el fundador de World Central Kitchen José Andrés, la actriz y directora Eva Longoria y la superestrella del country Dolly Parton. El cambio refleja el deseo de acercar el dinero al terreno en lugar de dejar que personajes conocidos lo distribuyan entre las organizaciones sin ánimo de lucro de su elección.

PUBLICIDAD

El enfoque a menor escala difiere del de muchos de los compañeros ultra ricos de Bezos, según un profesor emérito de asuntos públicos y estudios filantrópicos de la Universidad de Indiana. Leslie Lenkowsky dijo que los empresarios filántropos de hoy -Bill Gates, por ejemplo- tienden a centrarse en el cambio sistémico en los ámbitos de la salud o la educación.

“En lugar de intentar cambiar el sistema, lo que intentan es proporcionar financiación a personas o comunidades para que se ocupen de problemas importantes”, dijo Lenkowsky sobre los Bezo. “Realmente es un modelo de filantropía mucho más antiguo”.

La cuantía del premio también es menor este año. Cinco ganadores se reparten a partes iguales un bote de $25 millones, mientras que en ediciones anteriores los premios alcanzaron los $100 millones.

Flink dijo que el dinero ayudará a la alianza a cumplir su objetivo de llegar a más de 2,000 centros para 2028. Prometió invertir en el crecimiento del programa de mentores, contar más historias que desafíen las narrativas negativas sobre la neurodiversidad y ampliar la red nacional de líderes estudiantiles que reciben formación para mantener los clubes de sus escuelas.

Dijo que este apoyo es especialmente importante cuando “la demanda nunca ha sido mayor” y se ha observado “cierta oscilación” en los recursos que reciben las escuelas.

El desmantelamiento del Departamento de Educación por parte de la administración Trump ha incluido despidos masivos en la agencia encargada de abordar las quejas de que los estudiantes con discapacidades no están recibiendo el apoyo adecuado de sus escuelas. A principios de este mes, el departamento reincorporó a decenas de empleados de la Oficina de Derechos Civiles, alegando que su ayuda es necesaria para hacer frente a una creciente acumulación de quejas por discriminación.

PUBLICIDAD

Kala Shah, abogada cuyos 24 años en el Departamento de Educación incluyeron la aplicación de protecciones para estudiantes con discapacidades, dijo que los estudiantes neurodivergentes dependen de esa supervisión.