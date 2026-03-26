Juez federal decidirá si Nicolás Maduro puede usar fondos del gobierno venezolano para pagar su defensa

Un juez estadounidense presionó el jueves a la administración Trump sobre su fundamento para impedir que el gobierno de Venezuela pague los honorarios legales del expresidente Nicolás Maduro en el caso de narcotráfico que lo ha puesto tras las rejas en Nueva York.

Mientras Maduro y Cilia Flores, su esposa y coacusada, observaban vestidos con uniformes de cárcel, sus abogados argumentaron que Estados Unidos está violando los derechos constitucionales del líder depuesto al impedir que se utilice dinero del gobierno venezolano para cubrir los gastos legales de la pareja. El gobierno de Estados Unidos no ha dejado que fluyan los fondos debido a las sanciones contra el país sudamericano.

El juez Alvin Hellerstein preguntó por qué el argumento de la fiscalía sigue vigente, ahora que las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se han suavizado un poco. Desde la captura de Maduro por fuerzas militares de Estados Unidos en enero, ambas naciones han restablecido relaciones diplomáticas, Washington ha flexibilizado las sanciones económicas sobre la crucial industria petrolera venezolana y Estados Unidos ha enviado a un encargado de negocios a Caracas.

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“Hemos cambiado la situación en Venezuela”, observó Hellerstein, sugiriendo que el argumento para seguir bloqueando los fondos de la defensa también ha cambiado: “El objetivo y la necesidad primordiales actuales y el derecho constitucional es el derecho a la defensa” .

Sin embargo, no emitió un fallo ni dijo cuándo lo hará.

Mientras simpatizantes y opositores se manifestaban afuera del tribunal, Maduro y Flores hicieron su primera aparición en el tribunal desde una lectura de cargos en enero, en la que él declaró: “Soy inocente. Soy un hombre decente, el presidente constitucional de mi país”. Flores también se ha declarado inocente.

Una acusación formal de 25 páginas señala a Maduro y a otros de trabajar con cárteles de la droga y miembros de las fuerzas armadas para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Ambos también están acusados de ordenar secuestros, golpizas y asesinatos de quienes les debían dinero del narcotráfico o socavaban su operación de tráfico. Si son declarados culpables, enfrentan cadena perpetua.

Maduro y Flores permanecen en un centro de detención en Brooklyn, y ninguno ha solicitado ser liberado bajo fianza. Hellerstein aún no ha fijado una fecha de juicio.

Manifestaciones antes de la audiencia judicial

En una escena ruidosa afuera del tribunal, grupos contrastantes de manifestantes corearon consignas, hicieron sonar bocinas y golpearon tambores y cencerros. Entre los críticos de Maduro, una persona agitaba un cartel que decía “Maduro pudre en prisión”. Del otro lado de una barrera metálica, la gente sostenía carteles que decían “Liberen al presidente Maduro”.

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El jueves temprano en Caracas, cientos de personas se reunieron en una plaza pública, incluyendo simpatizantes del partido gobernante, empleados estatales y miembros de milicias civiles. Uno de los asistentes, el jubilado Eduardo Cubillán, dijo que estaba allí para rezar por Maduro y Flores y condenar la violación de la soberanía de Venezuela durante la operación del 3 de enero.

“Nosotros esperamos que en los Estados Unidos, si es verdad que existe la justicia, se dé un juicio que conduzca a la libertad del presidente Maduro porque ese secuestro vulneró los principios internacionales del derecho y queremos que se haga justicia”, expresó Cubillán, de 80 años.

Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, siguen contando con cierto apoyo en Venezuela, con murales y vallas publicitarias en toda la capital, Caracas, que exigen su regreso. Pero aunque el partido gobernante de Maduro sigue en el poder, él ha sido borrado lentamente del gobierno de Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela.

Rodríguez ha reemplazado a altos funcionarios, incluido el fiel ministro de Defensa de Maduro y el fiscal general. Ha reorganizado organismos, ha nombrado embajadores y ha eliminado principios del autoproclamado movimiento socialista que ha gobernado Venezuela durante más de dos décadas.

El financiamiento de la defensa, un tema clave al inicio

En el tribunal, el fiscal federal adjunto Kyle Wirshba señaló que las sanciones, vigentes mucho antes de que Maduro y Flores fueran acusados, se debieron a denuncias de que el régimen de Maduro reprimía la libertad de expresión y saqueaba la riqueza venezolana.

Permitirles usar fondos del gobierno venezolano para defenderse en un caso que surge de esa conducta “socavaría las sanciones”, dijo Wirshba.

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Estados Unidos ha dicho que Maduro puede usar fondos personales para pagar a sus abogados. Él ha dicho que no tiene el dinero.

Barry Pollack, abogado de Maduro, sostuvo que si a su cliente le asignaran defensores públicos, investigar y preparar su caso agotaría recursos legales destinados a personas que no pueden pagar sus propios abogados. Eso no tiene sentido, sostuvo, en “un caso en el que hay alguien distinto del contribuyente estadounidense listo, dispuesto y capaz de financiar esa defensa”.

Pollack quería que se desestimara el caso, pero Hellerstein descartó hacerlo, al menos por ahora. El juez dijo que Pollack podría retomar la solicitud si el Departamento del Tesoro no cede en su decisión de impedir que Venezuela pague los honorarios legales de Maduro.

En un escrito judicial presentado el mes pasado, Pollack dijo que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, que administra las sanciones, cambió de postura respecto de una decisión para permitir que Venezuela pagara sus honorarios legales. La oficina aprobó el acuerdo el 9 de enero, indicó Pollack, pero luego lo revocó sin explicación menos de tres horas después.

El caso se centra en cargos de narcotráfico

Durante una reunión de gabinete el jueves en Washington , el presidente Donald Trump acusó a Maduro de ser un “importante proveedor de drogas que entran a nuestro país”.

Trump aseguró que a Maduro se le daría “un juicio justo”.

Maduro y Flores fueron detenidos en una redada en plena madrugada en su casa de Caracas.

Tras la salida de Maduro, la vida cotidiana para la mayoría de los venezolanos sigue siendo la misma.

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