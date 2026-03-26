Nicolás Maduro regresa a un tribunal en Nueva York en medio de una disputa por el pago de sus gastos legales

Nueva York - El expresidente venezolano Nicolás Maduro regresa el jueves a un tribunal de Nueva York en busca de que se anule su acusación de narcotráfico por una disputa geopolítica sobre honorarios legales.

El abogado de Maduro sostiene que Estados Unidos está violando los derechos constitucionales del depuesto mandatario al bloquear el uso de fondos del gobierno venezolano para pagar sus costas legales.

Es la primera vez que Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecerán ante un tribunal desde una comparecencia en enero en la que protestó por su captura por fuerzas militares estadounidenses y declaró: “No soy culpable. Soy un hombre decente, el presidente constitucional de mi país”. Flores también se ha declarado inocente.

Ambos permanecen encarcelados en un centro de detención de Brooklyn, y ninguno ha solicitado la libertad bajo fianza. El juez Alvin Hellerstein aún no ha fijado la fecha del juicio, aunque podría hacerlo en la vista.

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Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, siguen gozando de cierto apoyo en Venezuela, con murales y vallas publicitarias por toda la capital, Caracas, que exigen su regreso. Pero mientras el partido gobernante de Maduro sigue en el poder, él ha sido borrado lentamente del gobierno de Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela.

1 / 13 | Nicolás Maduro llega a tribunal federal en Nueva York. El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York. - Stefan Jeremiah 1 / 13 Nicolás Maduro llega a tribunal federal en Nueva York El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York. Stefan Jeremiah Compartir

Rodríguez ha reemplazado a altos funcionarios, incluidos el fiel ministro de Defensa y el fiscal general de Maduro, ha reorganizado organismos, ha nombrado embajadores y ha eliminado principios del autoproclamado movimiento socialista que ha gobernado Venezuela durante más de dos décadas.

Incluso ha sacudido la televisión estatal, que había estado dominada por las apariciones nocturnas de Maduro, que duraban horas. Rodríguez prefiere apariciones mucho más breves, sin los números musicales que a menudo bailaba su predecesor.

Venezuela también ha restablecido relaciones diplomáticas con Estados Unidos, que en 2019 cortó lazos con el gobierno de Maduro y reconoció al entonces jefe de la Asamblea Nacional, miembro de la oposición, como líder legítimo del país. Estados Unidos ha suavizado las sanciones económicas a la crucial industria petrolera venezolana y también ha enviado un encargado de negocios a Caracas.

Pero incluso eso puede no ser suficiente para evitar que Maduro y Flores tengan que pagar sus propias facturas legales.

En una presentación judicial el mes pasado, el abogado de Maduro, Barry Pollack, dijo que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU., que administra las sanciones, dio la vuelta a la decisión de permitir que Venezuela pagara sus honorarios legales.

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La oficina aprobó el acuerdo el 9 de enero, pero lo anuló sin dar explicaciones menos de tres horas después.

En una declaración escrita presentada ante el tribunal, Maduro argumentó que tiene “derecho a que el gobierno de Venezuela pague mi defensa legal.”

Los fiscales respondieron que el gobierno de Estados Unidos había autorizado a Maduro y Flores a utilizar fondos personales para pagar sus honorarios legales, pero que les permitiría hacerlo de un fondo controlado por un gobierno sancionado.

Maduro dijo en su declaración que no puede pagar su defensa. Para tener derecho a un abogado a expensas de los contribuyentes estadounidenses, tendría que demostrar que es demasiado pobre para pagarlo.

Maduro y Flores fueron detenidos el 3 de enero en un asalto nocturno a su domicilio de Caracas.

Donald Trump revela la captura de Nicolás Maduro y lanza un ataque sorpresivo en Venezuela Así se vieron las múltiples explosiones que retumbaron en Caracas.

Una acusación de 25 páginas le acusaba a él y a otras personas de trabajar con cárteles de la droga y miembros del ejército para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Maduro y su esposa están acusados de ordenar secuestros, palizas y asesinatos de quienes les debían dinero del narcotráfico o socavaban su operación de tráfico. Esto incluyó el asesinato de un jefe narcotraficante en Caracas, según la acusación. Si son declarados culpables, se enfrentan a cadena perpetua.

Después de Maduro, la vida cotidiana de la mayoría de los venezolanos sigue siendo la misma.

Muchos empleados del sector público ganan apenas unos 160 dólares al mes, mientras que el trabajador medio del sector privado gana unos 237 dólares. El año pasado, la tasa de inflación anual se disparó hasta el 475%, según el Banco Central de Venezuela, poniendo el coste de los alimentos y otros artículos de primera necesidad fuera del alcance de muchos.

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