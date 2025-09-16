Opinión
16 de septiembre de 2025
84°bruma
NoticiasEstados Unidos
Juez niega la petición de un nuevo juicio por asesinato para los hermanos Menéndez

El magistrado indicó que las pruebas presentadas no habrían cambiado el resultado del juicio en el que fueron condenados

16 de septiembre de 2025 - 5:19 PM

El juez William C. Ryan del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles negó la petición de habeas corpus, el principio jurídico que protege a las personas contra las detenciones y procesos arbitrarios, presentada en 2023 alegando que no se tuvieron en cuenta las pruebas sobre el supuesto abuso sexual del que fueron víctimas a manos de su padre.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los Ángeles— Los hermanos Erik y Lyle Menéndez, condenados desde 1996 a cadena perpetua por el asesinato de sus padres, José y Kitty Menéndez, han sufrido un nuevo revés en su intento de obtener la libertad condicional cuando un juez de Los Ángeles rechazó la petición de un nuevo juicio.

El juez William C. Ryan del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles negó la petición de habeas corpus, el principio jurídico que protege a las personas contra las detenciones y procesos arbitrarios, presentada en 2023 alegando que no se tuvieron en cuenta las pruebas sobre el supuesto abuso sexual del que fueron víctimas a manos de su padre.

Entre las nuevas pruebas está una carta escrita por uno de los hermanos admitiendo a otro miembro de la familia que estaba siendo víctima de abusos, así como el testimonio de un trabajador de la empresa del padre que alega que fue abusado por José Menéndez.

En su dictamen, el magistrado indicó que las pruebas presentadas no habrían cambiado el resultado del juicio en el que fueron condenados. “Ninguna de las piezas de evidencia recién descubierta es particularmente fuerte”, escribió el juez Ryan.

Este revés se suma al del mes pasado, cuando se les negó a los hermanos su solicitud de libertad condicional.

Los hermanos Menéndez fueron condenados a cadena perpetua en 1996 por planear y ejecutar el asesinato de sus padres en la tarde del 20 de agosto de 1986 en su casa, ubicada en la lujosa localidad de Beverly Hills, con unas escopetas que habían comprado días antes.

Tras el crimen, Lyle y Erik, de 21 y 18 años, respectivamente, en el momento de los hechos, afirmaron a las autoridades que encontraron los cuerpos sin vida de sus padres tras haber pasado la tarde fuera de casa.

El caso cobró especial relevancia cuando los hermanos comenzaron a seguir una vida de lujos y excesos tras acceder a la fortuna de su padre, lo que levantó las sospechas de las autoridades.

La exitosa serie de Netflix “Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez” (2024), a la que se sumó un documental, hizo que el nombre de los hermanos volviera a estar en la luz pública mientras luchan por salir de la cárcel de forma anticipada.

