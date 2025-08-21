Lo que debe saber sobre las audiencias de libertad condicional de los hermanos Menéndez

Lyle y Erik Menéndez tienen previsto comparecer por separado a partir del jueves en California y, dependiendo del resultado, podrían ser liberados de prisión casi 30 años después de haber sido condenados por el asesinato de sus padres.

Un panel de oficiales de libertad condicional evaluará a cada uno de los hermanos por videoconferencia. Comparecerán desde la prisión de San Diego.

En 1995, un jurado condenó a ambos hermanos por asesinato en primer grado en los asesinatos de José y Kitty Menéndez, ocurridos en 1989 dentro de su domicilio en el área de Los Ángeles. Los hermanos fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en 1996.

Se les concedió la libertad condicional después de que un juez de Los Ángeles redujera sus condenas en mayo de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a 50 años de prisión, lo que les permitió acceder inmediatamente a la libertad condicional bajo la ley de California, ya que eran menores de 26 años cuando cometieron los delitos.

¿Quiénes son los hermanos Menéndez y qué hicieron?

Lyle y Erik Menéndez son hijos de José y Kitty Menéndez. José Menéndez, un ejecutivo cubanoamericano que en su momento fue ejecutivo de RCA Records, se mudó con su familia de Princeton, Nueva Jersey, a California cuando sus hijos eran adolescentes.

El 20 de agosto de 1989, Lyle Menéndez llamó al 9-1-1 para denunciar el asesinato a tiros de sus padres en su casa. Ambos hermanos declararon a los investigadores que los asesinatos estaban relacionados con la mafia o con los negocios de su padre. En ese momento, Erik tenía 18 años y Lyle, 21. Con acceso a la fortuna familiar, los hermanos gastaron pequeñas fortunas en relojes Rolex, automóviles de lujo y casas. Pero dos meses después de los asesinatos, Erik Menéndez le confesó a su psicólogo que él y su hermano habían matado a sus padres.

¿De qué se acusaba a los hermanos?

Fueron arrestados a principios del año siguiente y cada uno de ellos fue acusado de asesinato en primer grado. Los hermanos afirmaron que su padre había abusado emocional y sexualmente de ellos desde la infancia. Los fiscales argumentaron que apoderarse del dinero de su padre fue el motivo de los asesinatos de la pareja.

1 / 16 | Los hermanos Menéndez: imágenes de un caso que marcó a Estados Unidos . Lyle (izquiera) y Erik (derecha) asesinaron a su padre, José Menéndez, y a su madre, Kitty Menéndez, en su casa de Beverly Hills en 1989. En la imagen, ambos se sientan en una sala del tribunal el 14 de mayo de 1990. - Kevork Djansezian

El primer juicio de los hermanos comenzó en 1993. Sus abogados nunca negaron que la pareja hubiera asesinado a sus padres, pero argumentaron que actuaron en defensa propia. Sus juicios resultaron en jurados indecisos. En 1995, un jurado condenó a ambos hermanos por tres cargos, incluyendo asesinato en primer grado, además de acecho y circunstancias especiales. Fueron condenados a cadena perpetua sin libertad condicional en 1996.

¿Cómo pasaron sus años en prisión?

Durante años después de su condena, los hermanos presentaron recursos de apelación mientras estaban en prisión. Jueces estatales y federales denegaron los recursos.

Los hermanos han recibido educación, participado en clases de autoayuda y creado varios grupos de apoyo para compañeros de prisión.

También pusieron en marcha un proyecto de embellecimiento carcelario inspirado en el enfoque noruego del encarcelamiento, que cree que la rehabilitación en prisiones humanas rodeadas de naturaleza conduce a una reintegración exitosa a la sociedad, incluso para quienes han cometido crímenes terribles.

Con el paso de los años, el caso Menéndez siguió fascinando al público y los jóvenes y apuestos hermanos se convirtieron en una especie de celebridades. Se convirtieron en protagonistas de series de crímenes reales, incluyendo el drama policial de nueve episodios del año pasado, “Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez”, en Netflix.

Unas semanas después de su emisión, el entonces fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, anunció que estaba revisando nuevas pruebas en el caso. El 24 de octubre de 2024, la fiscalía anunció que solicitará al tribunal una nueva sentencia para los hermanos. En mayo de 2025, un juez del Tribunal Supremo del Condado de Los Ángeles les concedió una nueva sentencia de 50 años a cadena perpetua, lo que les otorga la posibilidad inmediata de obtener la libertad condicional.

¿Qué considerará la junta de libertad condicional?

Erik y Lyle Menéndez serán evaluados individualmente por un panel de dos o tres oficiales de audiencias de libertad condicional. La audiencia de Erik está programada para el jueves por la mañana. La de Lyle se celebrará el viernes.

La junta evaluará si los hermanos representan un “riesgo irrazonable de peligro para la sociedad” si son liberados, considerando factores como antecedentes penales, motivación del delito, señales de remordimiento, comportamiento en prisión y planes para el futuro, según el Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California.

Casi toda la familia Menéndez apoya la liberación de los hermanos. Milton Andersen, el tío de los hermanos que se opuso a su liberación, falleció de cáncer en marzo.

¿Podría uno recibir la libertad condicional y el otro no?

Los hermanos tienen audiencias separadas y serán evaluados de forma independiente. El abogado litigante de Los Ángeles, David Ring, ha dicho que, si uno de los hermanos era un “alborotador” en prisión y el otro no, es concebible que uno permanezca en prisión mientras el otro es liberado. Pero Ring, quien no está involucrado en el caso de Menéndez, dijo que eso es improbable.

¿Cuándo podrían salir?

Si se les concede la libertad condicional, podrían pasar meses antes de que los hermanos sean liberados de prisión. El asesor legal principal tiene 120 días para revisar el caso. El gobernador demócrata Gavin Newsom tiene 30 días para confirmar o denegar la libertad condicional. Si la aprueba, podrían salir de prisión. Newsom no ha hecho ninguna declaración indicando su postura sobre el caso, pero dijo durante una conferencia de prensa en mayo que ha aprobado y rechazado decisiones de la junta de libertad condicional anteriormente.

¿Adónde irán si son liberados?