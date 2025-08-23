Opinión
23 de agosto de 2025
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Lyle Menéndez permanecerá en prisión: la solicitud de libertad condicional fue rechazada

Una Junta de Revisión de California tomó la decisión el pasado viernes

23 de agosto de 2025 - 10:11 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El uso de teléfonos celulares durante su estancia en prisión parece ser uno de los factores de peso que llevó al panel a negarle la libertad condicional a Lyle Menéndez. (Departamento de Corrección de California)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los Ángeles - Lyle Menéndez recibió la misma recomendación que su hermano Erik cuando se le denegó la libertad condicional el viernes tras cumplir décadas en prisión por el asesinato de sus padres en 1989.

Un panel de dos comisionados denegó la libertad condicional a Menéndez durante tres años, tras los cuales volverá a ser elegible, en un caso que sigue fascinando al público.

Los hermanos fueron condenados a cadena perpetua en 1996 por matar a tiros a su padre, José Menéndez, y a su madre, Kitty Menéndez, en su mansión de Beverly Hills hace casi exactamente 36 años, el 20 de agosto de 1989. Mientras que los abogados defensores argumentaron que los hermanos actuaron en defensa propia tras años de abusos sexuales por parte de su padre, los fiscales afirmaron que los hermanos buscaban una herencia multimillonaria.

Un juez redujo sus condenas en mayo, y pasaron a ser inmediatamente elegibles para la libertad condicional. Las audiencias de libertad condicional marcaron lo más cerca que han estado de recuperar la libertad desde sus condenas hace casi 30 años.

A Erik Menéndez, que está recluido en la misma prisión de San Diego, se le denegó la libertad condicional el jueves después de que los comisionados determinaran que su mal comportamiento en prisión lo seguía convirtiendo en un riesgo para la seguridad pública.

Un día después, Lyle Menéndez contó a la junta de libertad condicional los detalles del abuso que sufrió por parte de sus padres. Lloró, con el rostro enrojecido, mientras pronunciaba su declaración final. Parecía que todavía quería proteger a su “hermanito”, y dijo a los comisionados que asumía toda la responsabilidad por los asesinatos.

“Nunca podré compensar el daño y el dolor que causé a todos los miembros de mi familia”, dijo. “Lo siento mucho por todos y lo lamentaré para siempre”.

El departamento penitenciario estatal eligió a un único periodista para que viera la videoconferencia y compartiera los detalles con el resto de la prensa.

Lyle Menéndez describe los abusos

El panel comenzó preguntándole cómo habían influido los abusos en las decisiones que había tomado en su vida.

El hermano mayor describió cómo su padre le maltrataba físicamente estrangulándole, golpeándole y haciéndole daño con un cinturón.

“Yo era el hijo especial de mi familia. Mi hermano era el marginado”, dijo. “El abuso físico se centraba en mí porque yo era más importante para él, eso sentía”.

También dijo que su madre abusó sexualmente de él. Parecía incómodo al hablar de esto con el panel, que le preguntó por qué no había revelado el abuso de su madre en una evaluación de riesgos realizada a principios de este año.

Los comisionados le preguntaron si una muerte le causaba más dolor que la otra.

“La de mi madre. Porque la quería y no podía imaginar hacerle daño de ninguna manera”, respondió. “Creo que también aprendí mucho después sobre su vida, su infancia, reflexionando sobre el miedo que quizá sentía”.

Más tarde, rompió a llorar al relatar cómo se enfrentaron a su madre por el abuso de José Menéndez hacia su hermano menor.

“No podía entender el hecho de que ella lo supiera”, dijo.

La audiencia se centra en el delito, más que en los logros en prisión

La abogada de libertad condicional de Lyle Menéndez, Heidi Rummel, fue más franca durante su audiencia que la de Erik Menéndez el jueves.

Discutió con los comisionados sobre varias líneas de interrogatorio y sobre si el panel tenía acceso a las pruebas del juicio en el caso.

El panel preguntó a Lyle Menéndez si los asesinatos fueron planeados y sobre la compra de armas por parte de los hermanos.

“No hubo ninguna planificación. No había forma de saber que iba a suceder el domingo”, dijo, refiriéndose a la compra de las armas como “el mayor error”.

“Ya no creo que fueran a matarnos en ese momento”, dijo. “En ese momento, tenía esa sincera convicción”.

Garland le preguntó sobre “la sofisticación de la red de mentiras y manipulación que demostró después”, refiriéndose a que los testigos mintieran por ellos en el juicio y a los intentos de destruir el testamento de su padre.

Menéndez mantuvo que no había ningún plan, solo que estaba “desesperado por lo que estaba pasando” y no quería ir a la cárcel y separarse de su hermano.

Para terminar, Rummel expresó su frustración por el hecho de que la audiencia apenas dedicara tiempo a los logros de Menéndez en prisión o a sus esfuerzos por establecer relaciones positivas con el personal penitenciario. Señaló que nunca consumió drogas ni alcohol dentro de la cárcel.

“¿Cuántas personas condenadas a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional se presentan ante esta junta sin haber cometido ningún acto violento, a pesar de haber sido atacadas e intimidadas, y deciden hacer algo diferente?“, dijo.

Más de una docena de sus familiares asistieron a la audiencia del viernes por videoconferencia, pero muchos no testificaron alegando motivos de privacidad después de saber que el audio de la audiencia de Erik Menéndez del jueves se había publicado en Internet.

“Quiero que mi sobrino sepa lo mucho que lo quiero y lo mucho que creo en él”, dijo su tía, Teresita Menéndez-Baralt. “Estoy muy orgullosa de él y quiero que vuelva a casa”.

Teléfonos móviles en prisión

Al igual que en la audiencia de su hermano el día anterior, el tribunal se centró en el uso de teléfonos móviles por parte de Menéndez en prisión hasta marzo de 2025.

“Me había convencido a mí mismo de que esto no era algo que perjudicara a nadie más que a mí mismo al infringir las normas”.

Afirmó que el personal penitenciario vigilaba sus comunicaciones con su esposa y su familia y las vendía a la prensa sensacionalista, por lo que consideraba que los teléfonos móviles eran una forma de proteger su privacidad. Había “mucho estrés en su matrimonio” en la época en que fue trasladado a la prisión de San Diego, y quería mantenerse en estrecho contacto con su esposa, dijo.

El comisionado Patrick Reardon lo felicitó por iniciar un proyecto de embellecimiento de la prisión y programas de mentoría. Sin embargo, cuestionó si las infracciones relacionadas con los teléfonos móviles empañaban esos logros.

“Nunca me consideraría un preso modelo”, dijo Menéndez. “Diría que soy una buena persona, que dediqué mi tiempo a ayudar a los demás... Soy la persona a la que acuden los funcionarios para resolver conflictos”.

El panel señaló que un psicólogo determinó que Menéndez presenta un riesgo “muy bajo” de violencia tras su puesta en libertad.

Según documentos judiciales anteriores, Menéndez no se ha visto involucrado en ninguna pelea durante su estancia en prisión. Afirmó que la no violencia era una promesa que le había hecho a su abuela.

“Mi vida ha estado marcada por la violencia extrema”, dijo. “Quería que me definiera otra cosa”.

Los hermanos siguen teniendo pendiente una petición de hábeas corpus presentada en mayo de 2023 en la que solicitan la revisión de sus condenas basándose en nuevas pruebas que respaldan sus denuncias de abusos sexuales por parte de su padre.

