Juez sentencia a Bryan Kohberger a cadena perpetua por asesinar a cuatro estudiantes de Idaho en 2022

Kohberger entró a la casa por una puerta corrediza de la cocina y apuñaló brutalmente a los cuatro amigos. Aún no está claro por qué lo hizo. Al tener la oportunidad de hablar el miércoles, le dijo al juez: “Declino respetuosamente”.

“Comparto el deseo de otros de entender el porqué” , dijo Hippler. “Pero tras reflexionar, me parece —y esto es solo mi opinión— que al seguir enfocándonos en el porqué, le seguimos dando relevancia, agencia y poder al señor Kohberger”.

Investigadores dijeron a periodistas tras la audiencia que no lograron encontrar el arma homicida ni conexión alguna entre Kohberger y las víctimas.

“Dormí en el cuarto de mis padres durante casi un año, les pedía que pusieran doble seguro en cada puerta, activaran una alarma y revisaran toda la habitación por si alguien se escondía”, escribió Funke en una declaración leída por una amiga. “No he dormido una sola noche completa desde que esto ocurrió. Me despierto constantemente en pánico, aterrada de que alguien entre o venga a hacerme daño, o de perder a otra persona que amo”.

La voz de Alivea Goncalves no titubeó al hacerle preguntas a Kohberger, incluyendo cuáles fueron las últimas palabras de su hermana. Recibió aplausos al menospreciar a Kohberger, quien se mantuvo inexpresivo.

“Bryan, estoy aquí hoy para decirte que te he perdonado, porque ya no podía vivir con ese odio en mi corazón”, dijo. “Y para convertirme en una mejor persona, te he perdonado. Y cuando quieras hablar y decirme lo que pasó, consigue mi número. Aquí estaré. Sin juzgarte”.