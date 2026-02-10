Jueza bloquea prohibición de California a que agentes federales usen máscaras

Los Ángeles - Un juez federal bloqueó el lunes la entrada en vigor de una ley de California que prohibiría a los agentes federales de inmigración cubrirse la cara, pero seguirán obligados a llevar una identificación clara que muestre su agencia y número de placa.

California se convirtió en el primer estado en prohibir a la mayoría de los agentes de la ley llevar el rostro cubierto, en virtud de un proyecto de ley firmado en septiembre tras las sonadas redadas de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Los Ángeles.

La administración de Donald Trump presentó una demanda en noviembre desafiando las leyes, argumentando que amenazarían la seguridad de los oficiales que se enfrentan a acoso, “doxing” y violencia y que violaban la constitución porque el estado está regulando directamente al gobierno federal.

La jueza Christina Snyder dijo que emitió el fallo inicial porque la prohibición de máscaras, tal como fue promulgada, no se aplicaba también a las autoridades policiales estatales, discriminando al gobierno federal. El fallo podría tener implicaciones nacionales, ya que los estados se enfrentan a cómo lidiar con los agentes federales que aplican la represión de la inmigración de la administración Trump.

PUBLICIDAD

Dejó abierta la posibilidad a una futura legislación que prohibiera a los agentes federales llevar máscaras si se aplicaba a todos los organismos encargados de hacer cumplir la ley, escribiendo Snyder “el Tribunal considera que los agentes federales pueden desempeñar sus funciones federales sin llevar máscaras.” La sentencia entrará en vigor el 19 de febrero.

1 / 12 | Miles en Minnesota se lanzan a las calles en repudio a la administración de Donald Trump. Miles de personas desfilaron el viernes en Mineápolis para protestar contra las redadas de la policía migratoria estadounidense. - Alex Brandon 1 / 12 Miles en Minnesota se lanzan a las calles en repudio a la administración de Donald Trump Miles de personas desfilaron el viernes en Mineápolis para protestar contra las redadas de la policía migratoria estadounidense. Alex Brandon Compartir

El gobernador demócrata Gavin Newsom firmó en septiembre el proyecto de ley que prohíbe a algunos agentes de las fuerzas del orden llevar máscaras, polainas y otros objetos que cubran el rostro. Estaba previsto que entrara en vigor el 1 de enero, pero quedó en suspenso debido a la demanda.

Además de eximir a los agentes de las fuerzas del orden estatales, establecía excepciones para los agentes encubiertos, los equipos de protección como las mascarillas N95 o el equipo táctico, y otras situaciones en las que no llevar mascarilla podría poner en peligro una operación. Snyder se puso del lado del gobierno federal, que argumentó que esta exención era discriminatoria contra los agentes federales.

Newsom también promulgó una ley que obliga a las fuerzas del orden a llevar una identificación clara que muestre el número de su agencia y de su placa mientras trabajan, medida que fue impugnada por el gobierno federal pero que el juez confirmó. En un comunicado, Newsom calificó la decisión del juez de “clara victoria del Estado de Derecho”.

El senador del estado de California Scott Weiner, que propuso el proyecto de ley original para prohibir el velo facial, dijo el lunes que presentaría inmediatamente una nueva legislación para incluir a la policía estatal en la ley.

PUBLICIDAD

“El ICE y la Patrulla Fronteriza están cubriendo sus rostros para maximizar su campaña de terror y aislarse de la rendición de cuentas”, dijo Weiner en un comunicado de prensa. “Nos aseguraremos de que nuestra prohibición de las máscaras pueda aplicarse”.

En una vista celebrada el 14 de enero, Snyder pidió repetidamente al abogado del gobierno, Tiberius Davis, que explicara por qué la prohibición de las máscaras impediría a las fuerzas del orden federales llevar a cabo sus funciones, si los agentes rara vez llevaban máscaras antes de 2025.

Davis citó afirmaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos según las cuales se han multiplicado las agresiones y amenazas contra agentes federales. También mencionó un incidente en Los Ángeles en el que tres mujeres han sido acusadas de seguir en directo a un agente del ICE hasta su casa y publicar la dirección en Instagram.

“Existe una verdadera disuasión sobre la seguridad del agente y su capacidad para desempeñar sus funciones”, dijo Davis.

Cameron Bell, abogado del Departamento de Justicia de California, rebatió sus afirmaciones, afirmando que no había pruebas concretas de que los agentes federales no puedan desempeñar sus funciones sin cubrirse la cara.

Bell se refirió a declaraciones de ciudadanos estadounidenses que han sido detenidos por agentes federales pero pensaban que estaban siendo secuestrados.

“Es obvio por qué estas leyes son de interés público”, dijo Bell.

El gobierno federal también argumentó en escritos legales que permitir la legislación de California podría llevar a otros estados a “envalentonarse para imponer restricciones inconstitucionales similares.”

PUBLICIDAD

Davis citó una declaración de Newsom en julio de 2025 durante una entrevista publicada en Internet en la que hablaba del proyecto de ley de prohibición de las máscaras: “Parece que no tenemos autoridad legal para los agentes federales, pero sí para otras autoridades policiales”.

---