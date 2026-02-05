Alexandria Ocasio Cortez advierte del peligro de que ICE pueda intimidar votantes en las elecciones legislativas

Washington D.C. - Alexandria Ocasio Cortez afirmó que el Congreso, al reformar el funcionamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), debe también tomar medidas para asegurar que no intimiden electores, de cara los comicios legislativos de noviembre.

En medio del debate sobre los cambios que deben hacerse en el ICE, tras los excesos cometidos por agentes de inmigración que han costado la vida de dos ciudadanos estadounidenses, Ocasio Cortez llamó la atención a que uno de los aliados del presidente Donald Trump, Steve Bannon, ha abogado por movilizar a agentes de ICE a los centros de votación.

La congresista demócrata rechazó, además, la intención de los republicanos de exigir prueba de ciudadanía estadounidense al momento de registrarse como elector.

Dijo que “los republicanos están intentando sentar las bases para socavar las elecciones de mitad de mandato”, pues “les preocupa perder en los méritos”.

“Como mínimo, necesitamos asegurar nuestras elecciones. Necesitamos garantizar las protecciones y hacer valer los derechos constitucionales de todas las personas en Estados Unidos. Por lo tanto, hay muchas opciones para lograrlo”, dijo Ocasio Cortez, boricua que representa un distrito neoyorquino que incluye zonas de Queens y el Bronx.

Las expresiones de Bannon surgieron después de que Trump dijo querer federalizar las elecciones, lo que la Constitución estadounidense prohíbe.

“Vamos a tener al ICE cercando las urnas en noviembre. No nos vamos a quedar aquí sentados y permitir que nos roben el país otra vez. Y pueden quejarse, llorar y despotricar todo lo que quieran, pero nunca más permitiremos que nos roben unas elecciones”, dijo Bannon, quien fue consejero político de Trump, repitiendo el falso argumento del presidente de que perdió las elecciones de 2020, ganadas en buena lid por el demócrata Joe Biden.

Al responder preguntas de periodistas, Ocasio Cortez señaló que debe tomarse en serio la amenaza de Bannon de “usar el ICE para intimidar en los alrededores de los centros electorales”.

El Congreso busca adoptar reformas al ICE y otras agencias de inmigración, como parte de los esfuerzos para aprobar el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), que fue extendido el martes temporalmente hasta el 13 de febrero.

Se trata del único departamento que no tiene un presupuesto para el resto del próximo año fiscal 2026, que vence el 30 de septiembre.

Ocasio Cortez ha abogado por abolir el ICE, y nunca vota a favor de presupuestos que financia esa agencia, adscrita al DHS.

Aunque reconoce que la mayoría republicana del Congreso no dará paso al reemplazo o eliminación del ICE, Ocaso Cortez sostuvo que hay muchas reformas estructurales que se pueden poner en marcha y ahora se suma asegurar que agentes de inmigración no van a los centros de votación a intimidar a votantes.

El liderato demócrata del Congreso envió, el miércoles en la noche, a los jefes republicanos del Congreso sus propuestas de reforma al ICE, que incluyen prohibir los patrullajes que permiten a agentes ir pidiendo identificación a los ciudadanos, el uso de mascarillas y allanamientos sin órdenes judiciales.

Pero, los republicanos han descartado algunas de ellas, como prohibir el uso de mascarillas, obligar a que porten sus identificaciones y exigir siempre allanamientos con órdenes judiciales.