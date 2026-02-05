Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Alexandria Ocasio Cortez advierte del peligro de que ICE pueda intimidar votantes en las elecciones legislativas

La congresista demócrata boricua reaccionó a la exhortación que hizo Steve Bannon, exconsejero político de Donald Trump, para llevar agentes de inmigración a los centros de votación

5 de febrero de 2026 - 1:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - Alexandria Ocasio Cortez afirmó que el Congreso, al reformar el funcionamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), debe también tomar medidas para asegurar que no intimiden electores, de cara los comicios legislativos de noviembre.

En medio del debate sobre los cambios que deben hacerse en el ICE, tras los excesos cometidos por agentes de inmigración que han costado la vida de dos ciudadanos estadounidenses, Ocasio Cortez llamó la atención a que uno de los aliados del presidente Donald Trump, Steve Bannon, ha abogado por movilizar a agentes de ICE a los centros de votación.

La congresista demócrata rechazó, además, la intención de los republicanos de exigir prueba de ciudadanía estadounidense al momento de registrarse como elector.

Dijo que “los republicanos están intentando sentar las bases para socavar las elecciones de mitad de mandato”, pues “les preocupa perder en los méritos”.

“Como mínimo, necesitamos asegurar nuestras elecciones. Necesitamos garantizar las protecciones y hacer valer los derechos constitucionales de todas las personas en Estados Unidos. Por lo tanto, hay muchas opciones para lograrlo”, dijo Ocasio Cortez, boricua que representa un distrito neoyorquino que incluye zonas de Queens y el Bronx.

Las expresiones de Bannon surgieron después de que Trump dijo querer federalizar las elecciones, lo que la Constitución estadounidense prohíbe.

“Vamos a tener al ICE cercando las urnas en noviembre. No nos vamos a quedar aquí sentados y permitir que nos roben el país otra vez. Y pueden quejarse, llorar y despotricar todo lo que quieran, pero nunca más permitiremos que nos roben unas elecciones”, dijo Bannon, quien fue consejero político de Trump, repitiendo el falso argumento del presidente de que perdió las elecciones de 2020, ganadas en buena lid por el demócrata Joe Biden.

Miles de personas desfilaron el viernes en Mineápolis para protestar contra las redadas de la policía migratoria estadounidense.La jornada de acción, bautizada "apagón nacional", fue convocada por organizaciones de defensa de los migrantes tras la conmoción causada por la muerte de Renee Good y Alex Pretti. Trump recurrió a Truth Social para describir a Pretti, el enfermero de 37 años abatido por disparos de agentes migratorios el 25 de enero, como un "agitador y, tal vez, insurrecto".
1 / 12 | Miles en Minnesota se lanzan a las calles en repudio a la administración de Donald Trump. Miles de personas desfilaron el viernes en Mineápolis para protestar contra las redadas de la policía migratoria estadounidense. - Alex Brandon

Al responder preguntas de periodistas, Ocasio Cortez señaló que debe tomarse en serio la amenaza de Bannon de “usar el ICE para intimidar en los alrededores de los centros electorales”.

El Congreso busca adoptar reformas al ICE y otras agencias de inmigración, como parte de los esfuerzos para aprobar el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), que fue extendido el martes temporalmente hasta el 13 de febrero.

Se trata del único departamento que no tiene un presupuesto para el resto del próximo año fiscal 2026, que vence el 30 de septiembre.

Ocasio Cortez ha abogado por abolir el ICE, y nunca vota a favor de presupuestos que financia esa agencia, adscrita al DHS.

Aunque reconoce que la mayoría republicana del Congreso no dará paso al reemplazo o eliminación del ICE, Ocaso Cortez sostuvo que hay muchas reformas estructurales que se pueden poner en marcha y ahora se suma asegurar que agentes de inmigración no van a los centros de votación a intimidar a votantes.

El liderato demócrata del Congreso envió, el miércoles en la noche, a los jefes republicanos del Congreso sus propuestas de reforma al ICE, que incluyen prohibir los patrullajes que permiten a agentes ir pidiendo identificación a los ciudadanos, el uso de mascarillas y allanamientos sin órdenes judiciales.

Pero, los republicanos han descartado algunas de ellas, como prohibir el uso de mascarillas, obligar a que porten sus identificaciones y exigir siempre allanamientos con órdenes judiciales.

“Hay mucho que se puede hacer en este momento”, insistió Ocaso Cortez, quien aspira a la reelección en noviembre –pero es considerada una potencial aspirante al Senado o la candidatura demócrata presidencial para las elecciones de 2028– y deja en manos del liderato demócrata la negociación sobre las reformas al ICE.

Tags
Puerto RicoAlexandria Ocasio CortezICE-HSIDonald TrumpElecciones
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
