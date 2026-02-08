En medio de reclamos sobre ICE, agencias como TSA, FEMA y la Guardia Costera pueden quedarse sin presupuesto

Washington D.C. - El Congreso entró en una nueva carrera contrarreloj para tratar de lograr, de cara a la medianoche del viernes, un consenso bipartidista sobre las reformas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), antes que oficinas como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Guardia Costera y la Autoridad de Seguridad en el Transporte (TSA) se queden sin presupuesto para pagar todos sus gastos.

Sin una nueva legislación, oficinas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) quedarán sin presupuesto a partir del sábado.

DHS es, desde la semana pasada, el único departamento del Ejecutivo que no tiene asignado todo su presupuesto hasta el 30 de septiembre, cuando termina este año fiscal federal.

Bajo DHS, están las oficinas de inmigración como ICE y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Pero, además, es el departamento sombrilla de FEMA, la Guardia Costera, TSA y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura.

Contrario a ICE, por ejemplo, que cuenta con asignaciones especiales del proyecto de reconciliación fiscal de julio pasado, las demás oficinas pueden necesitar una nueva legislación para poder funcionar plenamente a partir del próximo fin de semana.

Muchos empleados de oficinas como TSA y la Guardia Costera, por ejemplo, tendrían que seguir trabajando, en medio de un cierre parcial de DHS, por sus funciones ser consideradas esenciales.

Para aprobar todo el presupuesto de DHS, la minoría demócrata del Senado y la Cámara de Representantes ha reclamado 10 reformas generales al funcionamiento de ICE, después que agentes de inmigración, entre otros incidentes, mataran a bocajarro a dos ciudadanos estadounidenses, detuvieran a un niño de 5 años y hayan establecido la norma de ir por las calles pidiendo identificación, principalmente, a base del perfil de las personas.

Los reclamos demócratas sobre ICE incluyen acabar con los patrullajes itinerantes dirigidos a detener personas que les parecen inmigrantes; prohibir el uso de mascarillas y de equipo paramilitar, así como operativos en escuelas, hospitales e iglesias; requerir identificación; impedir el uso de fuerza letal; asegurar investigaciones independientes; y hacer mandatorio el uso de cámaras corporales.

“La bola está en la cancha de los republicanos”, dijo el domingo el líder de la minoría demócrata cameral, Hakeem Jeffries (Nueva York), al indicar en CNN que los líderes de la mayoría republicana, el senador John Thune (Dakota del Sur) y el “speaker” Mike Johnson (Luisiana), no se han comunicado con él desde que, junto al jefe del caucus demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York), presentaron por escrito sus exigencias para reformar ICE.

Jeffries afirmó que “se necesitan cambios drásticos en la forma en que se comportan los agentes del DHS antes de que se apruebe cualquier proyecto de ley de presupuesto”.

“Partimos de la premisa básica de que el dinero de los contribuyentes debe utilizarse para hacer la vida más asequible a los estadounidenses comunes, no para brutalizar ni matar a ciudadanos estadounidenses como Renée Nicole (Good) o Alex (Pretti). Sabemos que el ICE está completamente fuera de control. Han ido demasiado lejos, y el pueblo estadounidense quiere que se les controle porque la aplicación de la ley migratoria debe ser justa y humana”, indicó Jeffries.

El “speaker” Johnson ha descartado algunas de las propuestas demócratas, incluso, imponer el requisito de mascarillas, identificaciones en el uniforme y órdenes judiciales para allanamientos de ICE.

Los republicanos tienen una ligera mayoría de 218-214, con dos vacantes republicanas y una demócrata. En el Senado, donde se necesitarán 60 votos para llevar el presupuesto de DHS a votación final, la mayoría republicana es de 53-47.

Mientras, la senadora republicana Katie Britt (Alabama), quien lidera las conversaciones a nombre de la mayoría del Senado, escribió en la red social X que “la nueva propuesta de los demócratas es una ridícula lista navideña de exigencias” que ha tenido la intención de hacer noticia, pero no representa un esfuerzo para “negociar de buena fe”.

“Siguen politizando a su base radical a expensas de la seguridad de los estadounidenses”, sostuvo Britt.

Al ser preguntado si los demócratas estarían dispuestos a aceptar solo algunos de sus reclamos, Jeffries respondió: “No, por ahora”.

El líder Thune ha propuesto extender el presupuesto vigente de DHS por el resto del año fiscal federal, pues duda que se pueda lograr un acuerdo bipartidista sobre cómo debe funcionar ICE. También ha indicado que, en gran medida, la negociación dependerá de los demócratas y el presidente Donald Trump.