Justicia federal revisa más de 5.2 millones de documentos relacionados con Jeffrey Epstein

El Departamento de Justicia ha ampliado su revisión de los documentos relacionados con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein a 5.2 millones, al tiempo que aumenta el número de abogados que tratan de cumplir con una ley que obliga a la liberación de los archivos, de acuerdo con una persona informada sobre una carta enviada a los fiscales de Estados Unidos.

La cifra es el último estimado en la creciente revisión de los expedientes de los casos de Epstein y su novia de toda la vida, Ghislaine Maxwell, que se ha prolongado durante más de una semana más allá del plazo establecido por ley por el Congreso.

El Departamento de Justicia tiene más de 400 abogados asignados a la revisión, pero no espera publicar más documentos hasta el 20 o 21 de enero, según la persona informada sobre la carta que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizada a hablar de ella.

La ampliación del alcance de la revelación de información y el aumento de la potencia jurídica dedicada a ella demostraron que la investigación del caso Epstein seguirá ocupando un lugar destacado en el Congreso y en la Casa Blanca, lo que prácticamente garantiza que seguirá siendo una potente fuerza política a medida que el nuevo año se acerque a las elecciones de mitad de mandato.

La Casa Blanca no puso en duda las cifras expuestas en el correo electrónico, y se remitió a una declaración de Todd Blanche, el fiscal general adjunto, quien dijo que la revisión de la administración era un “enfoque de manos a la obra”.

Poder, secretos y polémica: un vistazo a los archivos inéditos de Jeffrey Epstein.

Blanche dijo el miércoles que los abogados del Departamento de Justicia en Washington, el FBI, el Distrito Sur de Florida y el Distrito Sur de Nueva York están trabajando “sin descanso” para revisar los archivos. Los documentos adicionales y los abogados relacionados con el caso fueron comunicados por primera vez por The New York Times.

“Estamos pidiendo a tantos abogados como sea posible que dediquen su tiempo a revisar los documentos que quedan”, dijo Blanche. “Las redacciones requeridas para proteger a las víctimas llevan tiempo, pero no impedirán que se publique este material”.

Aun así, la fiscal general Pam Bondi se enfrenta a la presión del Congreso después de que el despliegue de información se haya retrasado con respecto a la fecha límite del 19 de diciembre para hacer pública la información.

“¿Debería ser impugnada la fiscal general Pam Bondi?”, preguntó esta semana en las redes sociales el representante Thomas Massie, republicano de Kentucky que ayudó a liderar los esfuerzos para aprobar la ley que obliga a publicar el documento.

Los demócratas también están revisando sus opciones legales a medida que continúan aprovechando un tema que ha causado grietas en el Partido Republicano y, a veces, desconcertado a la administración del presidente Donald Trump.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo en las redes sociales que las últimas cifras del Departamento de Justicia “demuestran que Bondi, Blanche y otros en el DOJ han estado mintiendo al pueblo estadounidense sobre los archivos Epstein desde el primer día” y señaló que los documentos publicados hasta ahora representan una fracción del total.

Qué se espera a continuación

Una publicación de documentos a finales de enero pondría al Departamento de Justicia más de un mes por detrás del plazo establecido en la ley, pero algunos legisladores clave parecían dispuestos a dejar que el proceso se desarrollara antes de intentar tomar medidas directas contra la administración Trump.

El representante Ro Khanna, demócrata de California que también lideró los esfuerzos para aprobar la ley que exige la liberación, dijo a The Associated Press que la ampliación de la revisión del Departamento de Justicia mostraba que la ley está funcionando.

“Estamos dispuestos a dar al DOJ unas semanas más para cumplir, siempre y cuando publiquen las declaraciones de las supervivientes al FBI nombrando a los otros hombres ricos y poderosos que abusaron de ellas o las encubrieron y los memorandos de la fiscalía sobre los cargos que se retiraron contra Epstein y los co-conspiradores”, dijo. “Cuando toda la información salga a la luz, esto sacudirá la conciencia de la nación”.

Massie también ha dicho que quiere que se publiquen las declaraciones que las víctimas hicieron al FBI. Ha afirmado que éstas podrían revelar los nombres de influyentes figuras empresariales y donantes políticos que participaron o fueron cómplices de los abusos de Epstein.

La pareja también ha argumentado que la ampliación de la revelación es una prueba de que había más personas implicadas además de Epstein y Maxwell.

¿Qué podrían significar los archivos para las elecciones legislativas?

La administración Trump ya ha luchado para dejar atrás los archivos Epstein durante la mayor parte del año pasado. Aunque no está claro qué más se mostrará en los archivos, es casi seguro que dará a los demócratas munición continua para seguir aprovechando el tema.

PUBLICIDAD

De momento, los demócratas, pese a estar en minoría, han forzado al Congreso a actuar en un asunto que ha provocado divisiones en la base política de Trump.

Una serie de documentos publicados justo antes de Navidad mostraron que Trump voló en el jet privado de Epstein en la década de 1990, cuando tenían una amistad antes de una ruptura. Pero los documentos revelaron poca información nueva sobre su relación. La publicación inicial de documentos también mostraba varias fotos del expresidente Bill Clinton con mujeres cuyos rostros estaban tatuados.

Los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes se han centrado en las conexiones con Clinton y pretenden obligarle a él y a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton a comparecer para prestar declaración en enero.

Aun así, los demócratas están tratando de demostrar que el manejo de la administración Trump de los archivos Epstein demuestra que no se puede confiar en el gabinete del presidente y que están más preocupados por el bienestar de los ricos y famosos que por los votantes de la clase trabajadora.