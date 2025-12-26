Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Nuevos detalles sobre la muerte de Jeffrey Epstein: no estaba bien vigilado en prisión

Los documentos publicados por el Departamento de Justicia federal detallan los últimas días de vida del magnate

26 de diciembre de 2025 - 8:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta foto sin fecha publicada por el Departamento de Justicia de EE.UU. muestra a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los nuevos archivos publicados por el Departamento de Justicia estadounidense sobre Jeffrey Epstein incorporan nuevos detalles de su muerte en prisión e inciden en que el pederasta no tenía suficiente vigilancia, a pesar de que tenía riesgo de suicidio, según reveló este viernes The Washington Post.

RELACIONADAS

Epstein murió en prisión el 10 de agosto de 2019, después de ser acusado de varios cargos de tráfico y delitos sexuales que le podrían llevar a una condena de 45 años, y de que un día antes se publicaran miles de documentos con pruebas que sustentaban la acusación del abuso sexual de niñas y mujeres jóvenes.

La autopsia determinó que se había ahorcado en su celda, aunque muchas personas, incluidos miembros del Congreso estadounidense y partidarios del presidente estadounidense Donald Trump, afirmaron sin pruebas que fue asesinado.

Los documentos publicados por el Departamento de Justicia -a instancias de una ley del Congreso aprobada el mes pasado- no incluyen tampoco ninguna prueba de un posible asesinato y sí ahondan en la teoría de que las autoridades penitenciarias no monitorearon adecuadamente a Epstein, a pesar de que estaba bajo vigilancia por riesgo de suicidio, se lee en el artículo del periódico capitalino.

Jeffrey Epstein, a la derecha, con Richard Branson, un empresario multimillonario británico, popular por ser el propietario de las más de 360 empresas que forman Virgin Group.​Jeffrey Epstein sostiene un cheque enorme con la firma de Donald Trump. Fotografía que muestra el cuello de una mujer con una cita de 'Lolita', la novela de Vladímir Nabokov.
1 / 62 | Poder, secretos y polémica: un vistazo a los archivos inéditos de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, a la derecha, con Richard Branson, un empresario multimillonario británico, popular por ser el propietario de las más de 360 empresas que forman Virgin Group.​ - The Associated Press

Los documentos dan sobre todo más detalles sobre el intento de suicidio previo que había protagonizado el magnate, cuando el 23 de julio de 2019, un par de semanas después de su ingreso en prisión, fue encontrado semiinconsciente en el suelo de su celda, con una soga alrededor del cuello.

“Tras intentar ponerlo de pie con dificultad, el personal le sujetó las manos y las piernas a Epstein y lo sacó en una camilla, según el informe. Una evaluación médica reveló enrojecimiento y abrasiones en el cuello. Las fotos del informe, con fecha de la 1:45 a. m. y etiquetadas como “posible intento de suicidio”, muestran a un Epstein desaliñado, con una bata azul antisuicidio y la piel ligeramente enrojecida por encima de la clavícula", explica el Washington Post.

Después de eso, Epstein fue puesto en vigilancia ante un posible nuevo suicidio y en los documentos se leen las notas manuscritas de los empleados, tomadas en intervalos de 15 minutos.

Una de ellas apunta que Epstein dijo que un compañero de celda intentó matarle, y el informe de la investigación también recoge el testimonio de un funcionario que afirmó lo mismo. Sin embargo, los investigadores no corroboraron que el entonces compañero, el expolicía Nicholas Tartaglione, le hubiera agredido.

Jeffrey Epstein enfrenta cargos de tráfico sexual de menores

Jeffrey Epstein enfrenta cargos de tráfico sexual de menores

El multimillonario estadounidense fue inculpado de explotar sexualmente a decenas de jovencitas menores de edad.

Otro documento incluye notas de una entrevista con un psicólogo de prisión que observó a Epstein durante las dos semanas siguientes, y en la cual el magnate aseguró que “suicidarse iba contra su religión” y que no le gustaba el dolor.

Jeffrey Epstein conversa con Steve Bannon, un estratega político de extrema derecha​ estadounidense, exbanquero de inversiones y expresidente del medio ultraconservador Breitbart News.Jeffrey Epstein, a la izquierda, con su abogado, Alan Dershowitz.En la imagen, proporcionada por el Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York, aparece Jeffrey Epstein.
1 / 16 | Las nuevas fotos del caso Epstein: el material que los congresistas demócratas sacaron a la luz. Jeffrey Epstein conversa con Steve Bannon, un estratega político de extrema derecha​ estadounidense, exbanquero de inversiones y expresidente del medio ultraconservador Breitbart News. - Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes vía AP

Pero tres días después, cuando valoraban sacarle de la unidad especial para personas con problemas psiquiátricos donde estaba tras el intento de suicidio -de donde salió el 30 de julio-, el psicólogo jefe de la prisión escribió un correo electrónico expresando su preocupación “porque lo había bajado a observación psicológica en lugar de mantenerlo en vigilancia por suicidio”.

Tags
Breaking NewsEstados UnidosJeffrey EpsteinDepartamento de Justicia de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 26 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: