Pide más tiempo Justicia federal para publicar archivos de Jeffrey Epstein

Washington- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, en inglés) dijo el miércoles que terminar de publicar todos los archivos de Jeffrey Epstein podría llevar “unas semanas más”, lo que retrasaría aún más el cumplimiento del plazo del 19 de diciembre fijado por el Congreso.

El departamento dijo que la oficina del fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, así como el FBI, encontraron más de un millón de documentos más que podrían ser relevantes para el caso Epstein. El DOJ no dijo en su declaración cuándo fueron informados de esos nuevos archivos.