NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Pide más tiempo Justicia federal para publicar archivos de Jeffrey Epstein

A pesar de la fecha límite para la entrega de los documentos, según dispone la ley, fue el 19 de diciembre

24 de diciembre de 2025 - 3:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las autoridades indicaron que encontraron más de un millón de documentos más que podrían ser relevantes para el caso Epstein.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, en inglés) dijo el miércoles que terminar de publicar todos los archivos de Jeffrey Epstein podría llevar “unas semanas más”, lo que retrasaría aún más el cumplimiento del plazo del 19 de diciembre fijado por el Congreso.

RELACIONADAS

El departamento dijo que la oficina del fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, así como el FBI, encontraron más de un millón de documentos más que podrían ser relevantes para el caso Epstein. El DOJ no dijo en su declaración cuándo fueron informados de esos nuevos archivos.

El DOJ insistió en su comunicado en que sus abogados están “trabajando sin descanso” para revisar esos documentos y realizar las redacciones exigidas por la ley, aprobada casi por unanimidad por el Congreso el mes pasado.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
