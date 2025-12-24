Pide más tiempo Justicia federal para publicar archivos de Jeffrey Epstein
A pesar de la fecha límite para la entrega de los documentos, según dispone la ley, fue el 19 de diciembre
24 de diciembre de 2025 - 3:37 PM
24 de diciembre de 2025 - 3:37 PM
Washington- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, en inglés) dijo el miércoles que terminar de publicar todos los archivos de Jeffrey Epstein podría llevar “unas semanas más”, lo que retrasaría aún más el cumplimiento del plazo del 19 de diciembre fijado por el Congreso.
El departamento dijo que la oficina del fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, así como el FBI, encontraron más de un millón de documentos más que podrían ser relevantes para el caso Epstein. El DOJ no dijo en su declaración cuándo fueron informados de esos nuevos archivos.
El DOJ insistió en su comunicado en que sus abogados están “trabajando sin descanso” para revisar esos documentos y realizar las redacciones exigidas por la ley, aprobada casi por unanimidad por el Congreso el mes pasado.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: