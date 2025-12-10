Justicia podrá revelar los registros del caso de tráfico sexual de Epstein en 2019, según un juez

Las transcripciones secretas del gran jurado del caso de tráfico sexual de Jeffrey Epstein en 2019 podrán hacerse públicas, dictaminó un juez el miércoles, uniéndose a otros dos jueces en la concesión de las solicitudes del Departamento de Justicia para revelar el material de las investigaciones sobre los abusos sexuales del difunto financiero.

El juez de distrito Richard M. Berman revocó su decisión anterior de mantener el material en secreto, citando una nueva ley que obliga al gobierno a abrir sus archivos sobre Epstein y su confidente Ghislaine Maxwell. El juez ya había advertido de que las aproximadamente 70 páginas de material del gran jurado cuya publicación está prevista no son reveladoras.

El martes, otro juez federal de Manhattan ordenó la divulgación de los expedientes del caso de tráfico sexual de Maxwell de 2021. La semana pasada, un juez de Florida aprobó la divulgación de las transcripciones de una investigación del gran jurado federal sobre Epstein abandonada en la década de 2000.

El Departamento de Justicia pidió a los jueces que levantaran las órdenes de secreto después de que la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente Donald Trump el mes pasado, creara una estrecha excepción a las normas que normalmente mantienen confidenciales los procedimientos del gran jurado.

La ley exige que el Departamento de Justicia haga públicos los registros relacionados con Epstein antes del 19 de diciembre.

Las preguntas sobre los archivos Epstein del gobierno han dominado el primer año del segundo mandato de Trump, con la presión sobre el republicano intensificándose después de que incumpliera una promesa de campaña de publicar los archivos. Su administración divulgó parte del material, la mayor parte ya público, decepcionando a los críticos y a algunos aliados.

Epstein, un millonario administrador de dinero conocido por socializar con celebridades, políticos, multimillonarios y la élite académica, se suicidó en la cárcel un mes después de su arresto en 2019. Maxwell fue condenada en 2021 por un jurado federal por tráfico sexual por ayudar a reclutar a algunas de las víctimas menores de edad de Epstein y participar en algunos de los abusos. Cumple una condena de 20 años de prisión.

En los documentos presentados ante el tribunal, el Departamento de Justicia informó a Berman de que el único testigo que declaró ante el gran jurado de Epstein fue un agente del FBI que, según señaló el juez, “no tenía conocimiento directo de los hechos del caso y cuyo testimonio estaba en su mayor parte de oídas.”

