“Justo frente a nuestras narices”: hallazgo de 16 niños en condiciones de extrema miseria conmociona localidad de Ohio

Hamden, Ohio— Apenas unos días después de que las autoridades rescataran a 16 niños de una vivienda en condiciones precarias y detuvieran a cuatro familiares adultos, una pregunta se cierne sobre esta localidad del sur de Ohio: ¿Cómo ha podido ocurrir esto, durante años, sin que nadie se diera cuenta, aquí mismo?

Los vecinos de la familia en la pequeña localidad de Hamden, los empleados de las tiendas locales donde solían comprar e incluso los investigadores que acudieron al lugar de los hechos se han quedado con esa duda, tanto en voz alta como para sus adentros, y la escasa información facilitada por los investigadores no ofrece una respuesta completa.

Los niños no estaban matriculados en ningún colegio, la familia se había mudado varias veces en las últimas dos décadas y los vecinos afirmaron que nunca habían visto a los niños. Según los investigadores, los niños permanecían casi siempre recluidos en una pequeña habitación de la casa, en condiciones deplorables.

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“Justo frete a nuestras narices y nadie pudo ayudarlos antes”, dijo Emily Collins, de 27 años, propietaria de VC Farm & Floral en la cercana localidad de McArthur. “Es una locura que, con todas las cosas maravillosas que pasan en nuestro pequeño pueblo de postal, sea esto lo que nos ponga en el punto de mira. Es realmente triste”, dijo esta madre de tres hijos, que se vio impulsada a decorar la acera con flores de colores vivos y estrellas dibujadas con tiza para animarse un poco.

“Hay que dejar que el caso siga su curso”

Las autoridades afirmaron que habían acudido a la vivienda el martes en el marco de una investigación no relacionada con este caso y que allí encontraron a los niños —de entre un año y medio y 18 años—, algunos de los cuales no podían hablar.

Siete personas fueron trasladadas a hospitales, incluida una que se encontraba en estado crítico, según informaron los investigadores. El jueves aún se desconocía cuál era su estado actual. Los servicios de protección de menores tienen la custodia temporal de los niños.

Un hombre que vive tres casas más abajo de la familia Siders dijo que «no había visto a ningún niño» por allí.

Una cinta policial rodea una vivienda y se observan escombros en el jardín delantero; las autoridades informaron que retiraron a 16 niños y detuvieron a cuatro adultos en el lugar, en Hamden, Ohio, el miércoles 1 de julio de 2026. (Foto AP/Carolyn Kaster) (Carolyn Kaster)

“Es una situación triste”, afirmó Joseph Stewart, de 60 años, que lleva seis años viviendo en este “barrio tranquilo”.

Cuatro personas —los padres y los abuelos de los niños— fueron detenidas acusadas de poner en peligro a menores. Gary Siders Jr., de 36 años; Gary Siders, de 73; Elizabeth Siders, de 33, y Christina Siders, de 67, se declararon inocentes del delito de poner en peligro a menores. La fianza se fijó en $300,000 para cada uno.

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Un abogado del Sr. Siders, el mayor de los dos, afirmó que se le presume inocente.

“Aunque es prácticamente imposible evitar que surjan especulaciones, conjeturas o suposiciones sin fundamento, les pediría a todos que dejáramos que el proceso siga su curso, independientemente del carácter sensacionalista de las acusaciones contra el señor Siders”, afirmó Dorian Baum.

Los abogados de Siders Jr. y Christina Siders se negaron a hacer declaraciones. Los mensajes enviados al abogado de Elizabeth Siders para recabar sus comentarios no obtuvieron respuesta inmediata.

Poco tráfico en la carretera rural que lleva a la casa

Las autoridades no han querido revelar públicamente la naturaleza de la otra investigación que les llevó a la vivienda el martes. Sin embargo, los expedientes judiciales muestran que ese mismo día se dictó una orden de detención contra Siders Jr. por un delito menor de exhibicionismo relacionado con supuestos incidentes ocurridos durante cuatro días del mes de mayo. Se ha declarado inocente.

El jueves, las ventanas y puertas de la casa —que antes estaba completamente abierta—, situada a unas 60 millas al sureste de Columbus, habían sido tapiadas. Todavía quedaban la cinta policial y montones de basura.

El día anterior, había una puerta entreabierta y, en el interior, se veían montones de basura y juguetes de niños. La terraza de madera y el patio trasero estaban llenos de neumáticos tirados, una trona y otros escombros.

Baby furniture is seen among debris on the front lawn of home where authorities say they removed 16 children and arrested four adults in Hamden, Ohio, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) (Carolyn Kaster)

La casa se encuentra en una carretera situada junto a un empinado terraplén ferroviario, por donde las vías conducen a los trenes, con su estruendo, hasta una estación de clasificación situada en el pueblo, que cuenta con menos de 1,000 habitantes. Los vecinos más cercanos están separados por árboles y una espesa maleza, pero la casa se ve perfectamente desde la carretera.

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No iban a la escuela

Los investigadores afirmaron que los miembros de la familia se habían trasladado por el sur de Ohio durante las últimas dos décadas y que, al parecer, habían evitado dejar rastro documental en el ámbito médico o administrativo. El Distrito Escolar Local del condado de Vinton, el único de la zona, declaró que no dispone de registros que indiquen que alguno de los niños haya estado matriculado en algún momento.

“A esta gente se le daba bastante bien ocultar a estos niños», declaró el miércoles el fiscal general de Ohio, Andy Wilson.

La ausencia de los niños del colegio y la aparente falta de visitas periódicas a los profesionales sanitarios probablemente contribuyeron a que esta grave situación pasara desapercibida, afirmó Jacqueline Yahn, profesora asociada de la Universidad de Ohio.

“Cuando los niños están aislados o no participan, no hay nadie con la formación necesaria para detectar las señales”, afirmó Yahn, especialista en educación rural y pobreza. “La evaluación del bienestar se llama así por una razón: se trata de comprobar el bienestar y el desarrollo de los niños”.

Los investigadores estaban comprobando si la familia había sido objeto de alguna denuncia ante algún organismo de protección de la infancia en el pasado.

Los niños pasaban la mayor parte del tiempo en una habitación que medía aproximadamente 12 pies por 12 pies, según los investigadores, quienes señalaron que había excrementos humanos por todas partes.