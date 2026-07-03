Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Abarrotados los refugios de animales tras doble terremoto en Venezuela

Además de perros y gatos, se han recibido conejos, morrocoyes y un loro, la mayoría en estado crítico

3 de julio de 2026 - 4:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
AME6819. LA GUAIRA (VENEZUELA), 03/07/2026.- Un médico veterinario brinda asistencia a un perro en una carpa de atención veterinaria este jueves, en La Guaira (Venezuela). Además de perros y gatos, "hemos recibidos conejos, morrocoyes, un lorito, la mayoría en estado crítico", explicó a EFE Tejera, una de los 170 miembros de esta organización que se conformó de manera espontánea un día después de los terremotos de magnitud 7,2 y 75, en medio de la ola ciudadana de ayuda que se volcó a llevar asistencia a La Guaira. (EFE/ Raúl Martínez)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los Corales- Una mujer llega con tres gatos, dos de ellos recién nacidos, a una carpa improvisada para la atención de animales lesionados o abandonados tras los devastadores terremotos del 24 de junio que azotaron el estado costero de La Guaira, en la zona norte de Venezuela, donde miles de mascotas desamparadas ya están causando el colapso de refugios.

RELACIONADAS

“Encontré a estos gatitos en una casa vecina y me quedé con dos, pero no puedo quedarme con más. ¿Los pueden revisar?”, dice la mujer a la médico veterinaria de turno en la carpa de la organización de voluntarios Brivet -Brigada Veterinaria- que está ubicada en una avenida de la localidad de Los Corales.

“No podemos hacer esto más, estamos a máxima capacidad. Lo que le pido es si los puede dejar con usted mientras nosotros ubicamos un espacio para ellos, pero vamos a revisarlo”, le responde la veterinaria Irene Tejera.

Detrás de la mujer, decenas llegaban a la carpa solicitando ayuda, alimentación o atención para sus mascotas. Llegaron, incluso, tres rescatistas de El Salvador con tres gatos, uno de ellos con una herida que fue inmediatamente atendida por el equipo veterinario, y más atrás un grupo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con otras mascotas.

Además de perros y gatos, “hemos recibidos conejos, morrocoyes, un lorito, la mayoría en estado crítico”, explicó a EFE Tejera, una de las 170 miembros de esta organización que se conformó de manera espontánea un día después de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, en medio de la ola ciudadana de ayuda que se volcó a llevar asistencia a La Guaira.

Los primeros dos vuelos con ayuda humanitaria transportaron, el 1 de julio de 2026, sobre 10,000 libras de alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad para los sobrevivientes de los terremotos en Venezuela.El esfuerzo reunió al gobierno de Puerto Rico, empresas privadas, organizaciones sin fines de lucro y cientos de voluntarios para agilizar el envío de suministros Aerostar Airport Holdings, LLC., operador privado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, y el Grupo VRDG costearon el envío de los aviones que realizarán múltiples vuelos para transportar la carga.
1 / 10 | 📷 Desborde de solidaridad: parte desde Puerto Rico avión con ayuda humanitaria para Venezuela . Los primeros dos vuelos con ayuda humanitaria transportaron, el 1 de julio de 2026, sobre 10,000 libras de alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad para los sobrevivientes de los terremotos en Venezuela. - Xavier Araújo

Explicó que la atención que dan en la carpa es primaria y que luego son trasladados en vehículos particulares a Caracas, donde son atendidos en centros veterinarios.

“Los refugios están colapsados (...) no podemos acoger a los animales porque no tenemos la infraestructura y no tenemos la capacidad tampoco a largo plazo”, añadió Tejera.

Según cuenta, los perros y gatos que ha recibido están “bastante afectados”.

“Si nosotros los humanos estamos en estado de shock, ellos también porque ellos no comprenden lo que pasa en su alrededor”, añadió la miembro de Brivet que había atendido solo el miércoles a unas 49 mascotas.

El doble terremoto ha dejado hasta ahora 2,595 fallecidos y 12,400 heridos, con una cantidad aún no determinada de desaparecidos.

“No me puedo ir de aquí”

Tejera señaló que muchas mascotas han llegado en estado de shock, agresividad y miedo. Los ladridos de los perritos y los gatos ensimismados allí presentes así lo reflejaban.

Boby, un perrito de 4 años, aguardaba en fila junto a Edward Chávez, de 32 años, para ser atendido por el grupo veterinario. Su dueño lo había traído también para buscarle comida en los montones de bolsas de alimentos para perros que se aglomeraban en la tienda.

Chávez además dijo a EFE que luego traería a otros cuatro perros que tenía en su casa para que fueran evaluados, uno de ellos con una afectación en una pata por un bloque que le cayó encima.

El hombre sufrió afectaciones en su casa y mandó sus hijas a otra ciudad, pero se quedó cuidando a sus mascotas, según cuenta.

Tras el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela, equipos de rescate de 51 delegaciones internacionales han llegado al país con 3,660 rescatistas extranjeros, 148 perros y 49 vehículos de apoyo. En la imagen, equipos de Argentina.Una rescatista abraza a su perro antes de abordar un vuelo humanitario de la Fuerza Aérea Brasileña con destino a Venezuela. Un rescatista turco trabaja con un perro de búsqueda frente a un edificio donde se busca a sobrevivientes del terremoto en La Guaira.
1 / 9 | Rescatistas de cuatro patas: más de 140 perros laboran en la búsqueda de sobrevivientes en Venezuela. Tras el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela, equipos de rescate de 51 delegaciones internacionales han llegado al país con 3,660 rescatistas extranjeros, 148 perros y 49 vehículos de apoyo. En la imagen, equipos de Argentina. - Matias Delacroix

Sin embargo, no todas las mascotas contaron con la misma suerte. Al refugio estatal Misión Nevado en La Guaira, han llegado varios animales tras los terremotos.

“Realmente no tengo un registro ahorita, porque mira cómo estamos, todos estamos como desubicados, esto parece una pesadilla”, dijo a EFE Tania Molina, encargada del refugio, al referirse a la cantidad de mascotas que ha recibido.

Se quiebra en llanto al hablar y tiene los ojos hinchados de tanto llorar. “Pero estamos bien, han venido todos los del refugio a alimentarlos, a cuidarlos, están tranquilos, están bien, están comiendo, está un poquito nervioso, pero de resto están bien”, insiste.

Molina perdió su casa y amistades y sus hijas decidieron abandonar La Guaira tras el terremoto. Ella no, ella decidió quedarse porque además tiene “una ruta de animalitos en la calle que siempre” la esperan.

“Así que no me puedo ir de aquí”, afirma. El llamado de todos es a adoptar.

Tags
Breaking NewsVenezuelaTerremotosAnimales
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 3 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: