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Kilmar Ábrego García vuelve ante el tribunal para frenar su expulsión a Liberia

El gobierno de Donald Trump sigue intentando deportar al salvadoreño de Estados Unidos

6 de octubre de 2026 - 12:59 PM

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Kilmar Abrego García, en el centro, llega al juzgado federal en Nashville, Tennessee. (George Walker IV)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Kilmar Ábrego García volverá este martes al tribunal federal, donde el Gobierno federal seguirá intentando deportarlo en una saga de 18 meses que comenzó cuando fue enviado por error a El Salvador el año pasado.

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El gobierno está tomando medidas para anular una medida cautelar dictada por la jueza federal de distrito Paula Xinis, que impide que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detenga y deporte a Ábrego García a Liberia, país de África Occidental. Su equipo de abogados pretende que la medida cautelar pase a ser definitiva. La jueza mantuvo vigentes las órdenes anteriores el pasado mes de diciembre y ordenó su puesta en libertad.

El caso de este ciudadano salvadoreño pasó a ocupar un lugar central en el debate sobre la inmigración después de que fuera deportado por error a su país de origen el año pasado. Desde su regreso, ha estado luchando contra una segunda deportación a un país africano, tal y como proponen los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional.

Ábrego García argumentó que, si iba a ser deportado, debería ser a Costa Rica, país que anteriormente había aceptado acogerlo. Sin embargo, Todd Lyons, exdirector en funciones del ICE, afirmó en un memorándum de marzo de 2026 que deportar a Ábrego García a Costa Rica sería “perjudicial para Estados Unidos”, ya que el país había invertido recursos y capital político en negociar con Liberia para que aceptara a ciudadanos de terceros países.

En su orden la jueza señaló que el gobierno ha “deliberadamente —y sin motivo— ignorado el único país que se ha ofrecido a aceptar a Ábrego García como refugiado, y al que él acepta ir”, Costa Rica.
En su orden la jueza señaló que el gobierno ha “deliberadamente —y sin motivo— ignorado el único país que se ha ofrecido a aceptar a Ábrego García como refugiado, y al que él acepta ir”, Costa Rica. (Stephanie Scarbrough)

La campaña a favor de la deportación a Liberia continuó incluso después de que Estados Unidos firmara un acuerdo con Costa Rica para acoger a los deportados que no pueden ser devueltos legalmente a sus países de origen.

“El Gobierno está montando el mismo numerito de siempre. Se está barajando la posibilidad de enviar a Kilmar a Costa Rica. Sin embargo, el Gobierno sigue castigándole por ejercer sus derechos constitucionales y pretende enviarle a Liberia”, afirmó Jossie Flor Sapunar, directora nacional de comunicación de We Are CASA, un grupo activista que ha apoyado a Ábrego García y a su familia y que tiene previsto acudir al juzgado. “Kilmar se ha convertido en un símbolo internacional del derecho a un juicio justo, un símbolo al que la Administración Trump quiere silenciar”.

Añadió en un correo electrónico que la familia merece privacidad, ya sea en su casa de Maryland o en Costa Rica.

Los documentos indican la participación de altos funcionarios del DOJ y describen el caso como una “prioridad máxima”, con referencias explícitas a la necesidad de aprobación desde la cúpula de la agencia..
Los documentos indican la participación de altos funcionarios del DOJ y describen el caso como una “prioridad máxima”, con referencias explícitas a la necesidad de aprobación desde la cúpula de la agencia.. (SHAWN THEW)

Ábrego García, de 31 años, está casado con una estadounidense y tiene un hijo, y lleva años viviendo en Maryland, pero emigró a Estados Unidos de forma ilegal cuando era adolescente. En 2019, un juez de inmigración dictaminó que no podía ser deportado a El Salvador porque allí corría peligro a causa de una banda que había amenazado a su familia.

Fue detenido en Baltimore en marzo de 2025 tras recoger a su hijo, que entonces tenía 5 años y padece autismo y otras discapacidades, en casa de su abuela, según los documentos judiciales.

Ábrego García fue trasladado posteriormente a una megaprisión de El Salvador conocida como CECOT, que, según los activistas, está plagada de abusos y en la que los reclusos se hacinan en las celdas y nunca se les permite salir al exterior. Los funcionarios del ICE admitieron en documentos judiciales que su deportación a ese centro fue un error administrativo”.

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