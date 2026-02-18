La candidatura presidencial de Jesse Jackson en 1988 inspiró a varias generaciones a llevar su mensaje

Cuando el reverendo Jesse Jackson anunció su segunda candidatura presidencial en 1988 en Pittsburgh, vio la campaña como una oportunidad para que el país hiciera realidad sus ideales más elevados.

“Si yo puedo ser presidenta”, dijo Jackson, que creció pobre y negra en la segregada Carolina del Sur, “todas las mujeres pueden. Todos los hombres pueden. Estoy dando a Estados Unidos la oportunidad de elegir para cumplir con lo mejor y más elevado de una democracia auténtica y honesta.”

Aunque no tuvo éxito, la campaña cautivó la imaginación de innumerables estadounidenses que se inspiraron en Jackson, fallecido el martes a los 84 años.

Décadas después, generaciones de jóvenes que vieron sus históricas campañas o conocieron su carrera se han convertido en veteranos activistas, miembros del clero, líderes cívicos y legisladores. Muchos de ellos afirman que su mensaje de igualdad y justicia les sirve de base para su trabajo actual.

“Aquí estaba yo, un niño que crecía en una vivienda pública, y pude ver a este hombre negro presentarse a la presidencia. Me dio una idea de lo que es posible, y me enseñó a decir: ‘Yo soy alguien’”, dijo el senador demócrata por Georgia Raphael Warnock, refiriéndose a uno de los lemas de Jackson adoptado de un poema.

Warnock también se desempeña como pastor principal de la Iglesia Bautista Ebenezer en Atlanta, la congregación que una vez lideró el reverendo Martin Luther King Jr. El demócrata de Georgia dijo que el ejemplo de Jackson era “necesario ahora más que nunca” en respuesta a las acciones de la administración Trump sobre las elecciones, los asuntos globales y la inmigración.

“Su voz ahora es muda, pero su ejemplo es eterno, y esa labor nos queda a nosotros”, dijo Warnock.

Una vida de defensa

Jackson fue un trotamundos humanitario, defensor de una agenda económica progresista y líder del Movimiento por los Derechos Civiles que en su día dirigió King, mentor de Jackson. Jackson estaba presente cuando King fue asesinado en un hotel de Memphis.

La candidatura presidencial de Jackson en 1988 llevó a muchos estadounidenses a plantearse si, dos décadas después del asesinato de King, uno de sus protegidos podría ser elegido a la Casa Blanca. Su mensaje de igualdad en las primarias demócratas resonó entre un amplio grupo de votantes y sorprendió a los dirigentes del partido, que reformaron el sistema de primarias en respuesta a la oleada de participación.

Los estrategas atribuyen a esas reformas la elección de otro candidato negro de Illinois a la presidencia dos décadas después.

Barack Obama coincidió en una declaración en la que elogiaba la vida de Jackson.

La ex primera dama Michelle Obama “tuvo su primer contacto con la organización política en la mesa de la cocina de los Jackson cuando era adolescente”, escribió Obama. “Y en sus dos históricas candidaturas a la presidencia, sentó las bases de mi propia campaña al más alto cargo del país”.

La conexión no impidió que Jackson criticara a Obama o asesorara a activistas que desafiaban la gestión del primer presidente negro.

“Continuó acercándose a los jóvenes activistas negros a lo largo de las protestas que comenzaron en 2014”, dijo DeRay McKesson, un activista de la justicia racial que se organizó en Ferguson, Missouri, como parte del movimiento Black Lives Matter. “Como activista y organizador, aprecio que Jesse, al igual que la generación de personas con las que surgió, tuviera una profunda comprensión del cambio estructural”.

Jackson siguió siendo una fuerza política después de sus candidaturas presidenciales. Desde la sede en Chicago de su organización, la Rainbow PUSH Coalition, fue mentor de líderes durante décadas. Tras su muerte, decenas de activistas, agentes políticos y congresistas atribuyeron su carrera a Jackson.

El representante demócrata Troy Carter, de Luisiana, era un joven empleado del alcalde de Nueva Orleans, Sidney Barthelemy, cuando conoció a Jackson.

“A lo largo de los años, desde nuestro primer encuentro, me animó en cada paso de mi carrera política. Su legado perdurará en cada vida que inspiró”, declaró Carter.

La ex vicepresidenta Kamala Harris elogió a Jackson en una declaración en la que recordaba cómo su candidatura presidencial de 1988 creó un sentimiento de comunidad entre sus partidarios. Cuando era estudiante de Derecho en San Francisco, recordó, la gente “de todas las clases sociales me daba un pulgar hacia arriba o tocaba la bocina en señal de apoyo” al ver la pegatina “Jesse Jackson for President” en el parachoques de su coche.

“Eran pequeñas interacciones, pero ejemplificaban la obra del reverendo Jackson: elevar la dignidad de los trabajadores, construir comunidades y coaliciones, y fortalecer nuestra democracia y nuestra nación”, escribió Harris, que llegó a ser la primera mujer negra en ser candidata a la presidencia por uno de los principales partidos políticos.

Incluso personas con puntos de vista opuestos reconocieron el impacto de Jackson como un gigante de los derechos civiles y una fuerza incondicional de los valores progresistas y humanitarios.

“No tengo que estar de acuerdo con alguien políticamente para respetar profundamente el papel que Jesse Jackson, nativo de Carolina del Sur, desempeñó en elevar las voces negras e inspirar a los jóvenes a creer que sus voces importaban”, escribió en las redes sociales el senador Tim Scott, de Carolina del Sur, el único republicano negro en el Senado. “Aquellos que empoderan a la gente para mantenerse en pie siempre dejan una huella duradera”.

Un mentor para una nueva generación

Justin Pearson, representante del estado de Tennessee, tenía 8 años cuando conoció a Jackson gracias a un libro ilustrado sobre la historia de los negros que le regaló su madre. El rostro de Jackson aparecía en la portada.

Pearson, de 31 años, dio las gracias a Jackson por “crear espacio para que gente como yo esté donde estoy”. Conoció a Jackson después de que los republicanos le expulsaran a él y a otro legislador demócrata negro tras unirse a una protesta a favor del control de armas en el Tennessee Statehouse.

Pearson, que representa a Memphis en la Cámara de Representantes, se unió más tarde a Jackson en un viaje para depositar una corona de flores en el lugar donde fue asesinado King. Pearson ha aparecido junto a Jackson en otros actos por los derechos civiles en todo el Sur. Según Pearson, incluso en los monumentos conmemorativos llenos de figuras imponentes, Jackson destacaba.

“Hay muchos ancianos de los derechos civiles sobre los que lees, pero significa algo diferente cuando tienes a alguien con quien puedes hablar, que puede estar presente, que está allí físicamente”, dijo el representante estatal de Tennessee Justin Jones, el otro legislador que conoció a Jackson después de ser expulsado. Ambos fueron reelegidos para sus escaños.

Jackson “se comprometió a criar a la nueva generación de voces y líderes y legisladores de los derechos civiles, y alguien que tiene todo un movimiento que se sostiene sobre sus hombros”, dijo Jones, de 30 años.

Stacey Abrams tenía 10 años en Gulfport, Mississippi, durante la primera candidatura presidencial de Jackson. Hija de ministros, Abrams recuerda haberse quedado “paralizada” por una “figura más grande que la vida que no se parecía a todos los demás”.

Abrams, ex líder de la minoría en la Cámara de Representantes de Georgia, presentó dos candidaturas fallidas a la gobernación. En cada ocasión, trató de reunir a una amplia gama de votantes, incluidos los votantes de color y los votantes de bajos ingresos, en una estrategia que emulaba la filosofía política de Jackson. Jackson la asesoró en ambas candidaturas.