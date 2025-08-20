Opinión
20 de agosto de 2025
86°bruma
La Casa Blanca abre una cuenta de TikTok pese a los problemas legales de la red social

En la descripción del perfil, se lee el siguiente mensaje: “Bienvenidos a la época dorada de Estados Unidos”

20 de agosto de 2025 - 8:57 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
TikTok tiene más de 100 millones de usuarios en Estados Unidos y se ha convertido en poco tiempo en una de las redes sociales más populares del mundo, especialmente entre los adolescentes. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Casa Blanca abrió este martes una cuenta oficial en TikTok pese a los problemas legales que afronta la red social china en Estados Unidos, donde la Administración de Donald Trump asegura que se apagará el 17 de septiembre si no hay un acuerdo para evitar su prohibición.

La cuenta, que acumulaba 38,000 seguidores en sus primeras cuatro horas de operación, escribió “Bienvenidos a la época dorada de Estados Unidos” en la descripción de su perfil, donde colocó dos videos, el primero con imágenes de Trump y el segundo con la Casa Blanca.

“¡Estados Unidos, estamos de vuelta! ¿Qué hay de nuevo TikTok?”, reza el texto del primer video, de 27 segundos de duración y en el que Trump aparece en varios eventos públicos e interacciones con ciudadanos.

“Todos los días me levanto determinado para entregar una mejor vida a las personas a lo largo de esta nación. Yo soy su voz”, dice la voz del presidente.

La creación del perfil en TikTok despierta particular atención porque apenas en julio el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, insistió en que esta red “se irá a negro” si para el 17 de septiembre no hay un acuerdo con las autoridades chinas sobre la creación de una nueva sociedad que opere la aplicación.

Por motivos de seguridad nacional, Washington considera que para que TikTok funcione en Estados Unidos la entidad operadora, que ahora es ByteDance, debe desligarse de la matriz china.

Bajo el mandato del demócrata Joe Biden (2021-2025), el anterior Congreso aprobó una ley que obligaba a TikTok a desvincularse de ByteDance y encontrar un inversor de un país que no fuese considerado un “adversario” nacional antes del 20 de enero, cuando Trump tomó posesión.

Al no llegar a ningún acuerdo, la aplicación dejó de funcionar durante unas horas en Estados Unidos hasta que el republicano, en su primer día de regreso a la Casa Blanca, firmó una orden ejecutiva que otorgaba una primera prórroga de 75 días.

Trump, quien ha dicho que valora el rol de la plataforma para ayudarle a captar el voto de los más jóvenes en las presidenciales, concedió el 4 de abril un plazo adicional de 75 días a TikTok que llegaba a su fin el 19 de junio, pero ese mismo día extendió la fecha otros 90 días, hasta el 17 de septiembre.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
