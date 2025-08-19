Minnesota demanda a TikTok, alegando que se aprovecha de los jóvenes con algoritmos adictivos

Minnesota se unió el martes a una ola de estados que demandan a TikTok, alegando que el gigante de las redes sociales se aprovecha de los jóvenes con algoritmos adictivos que los atrapan para convertirse en consumidores compulsivos de sus videos cortos.

“Esto no se trata de libertad de expresión. Estoy seguro de que van a gritar eso”, dijo el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, en una conferencia de prensa. “En realidad, se trata de engaño, manipulación, tergiversación. Se trata de una empresa que conoce los peligros y los efectos peligrosos de su producto, pero que no toma medidas para mitigar esos daños o informar a los usuarios de los riesgos”.

La demanda, presentada en un tribunal estatal, alega que TikTok está violando las leyes de Minnesota contra prácticas comerciales engañosas y fraude al consumidor. Sigue a una serie de demandas presentadas por más de una docena de estados el año pasado alegando que la popular aplicación de videos cortos está diseñada para ser adictiva para los niños y daña su salud mental. El caso de Minnesota eleva el total a unos 24 estados, dijo la oficina de Ellison.

PUBLICIDAD

Muchas de las demandas anteriores se derivaron de una investigación nacional sobre TikTok lanzada en 2022 por una coalición bipartidista de fiscales generales de 14 estados sobre los efectos de TikTok en la salud mental de los usuarios jóvenes. Ellison, un demócrata, dijo que Minnesota esperó mientras realizaba su propia investigación.

Sean Padden, un maestro de salud de la escuela intermedia en el distrito escolar del área de Roseville, se unió a Ellison, diciendo que ha sido testigo de una correlación entre el aumento del uso de TikTok y un “aumento irrefutable en los problemas de salud mental de los estudiantes”, incluyendo depresión, ansiedad, ira, baja autoestima y una disminución en la capacidad de atención a medida que buscan la gratificación rápida que ofrecen sus videos cortos.

La demanda se produce mientras el presidente Donald Trump todavía está tratando de negociar un acuerdo para poner la plataforma de redes sociales, que es propiedad de ByteDance de China, bajo propiedad estadounidense por preocupaciones sobre la seguridad de los datos de sus 170 millones de usuarios estadounidenses. Si bien Trump hizo campaña para prohibir TikTok, también ganó más de 15 millones de seguidores en la plataforma desde que comenzó a compartir videos en ella.

No importa quién sea el propietario final de TikTok, dijo Ellison, debe cumplir con la ley.

TikTok disputó las acusaciones de Minnesota.

“Esta demanda se basa en afirmaciones engañosas e inexactas que no reconocen las sólidas medidas de seguridad que TikTok ha implementado voluntariamente para apoyar el bienestar de nuestra comunidad”, dijo el portavoz de la compañía, Nathaniel Brown, en un comunicado. “Las cuentas de adolescentes en TikTok vienen con más de 50 funciones y configuraciones diseñadas para ayudar a los jóvenes a expresarse, descubrir y aprender de forma segura”.

PUBLICIDAD

“A través de nuestra herramienta Family Pairing, los padres pueden ver o personalizar más de 20 configuraciones de contenido y privacidad, incluyendo el tiempo de pantalla, los filtros de contenido y nuestra función de tiempo libre para pausar el acceso de un adolescente a nuestra aplicación”, agregó Brown.

Minnesota está buscando una declaración de que las prácticas de TikTok son engañosas, injustas o desmesuradas según la ley estatal, una orden judicial permanente contra esas prácticas y hasta $25,000 por cada caso en el que un niño de Minnesota haya accedido a TikTok. Ellison no puso un total en eso, pero dijo, ‘es mucho’. Estimó que ‘cientos de miles de niños de Minnesota’ tienen TikTok en sus dispositivos.

“No estamos tratando de cerrarlos, pero estamos insistiendo en que limpien su acto”, dijo Ellison. “Hay usos legítimos de productos como TikTok. Pero como todas las cosas, deben usarse de manera adecuada y segura”.