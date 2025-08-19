¡Vivos de milagro! Auto se estrella contra restaurante donde influencers hacían una reseña

Una pareja de influencers está viva de milagro luego de que casi fueran arrollados mientras transmitían una reseña gastronómica desde el interior de un restaurante en Texas, informó la cadena Fox News.

Nina Unrated y Patrick Blackwood, comían en Cuvees Culinary Creations, en Houston, cuando un auto se estrelló contra el restaurante, derribando la ventana cerca de donde comían y dejando cristales rotos por todo el lugar. Los dos sobrevivieron al terrible accidente y compartieron un video en su página de YouTube, Unrated Ex Files.

Ambos compartieron sus reacciones en un video de 27 minutos en su página, muy aliviados de no haber resultado más gravemente heridos.

“Me alegro de estar vivo”, dijo Blackwood en el video.

“¡Qué día tan loco!”, añadió por su parte Nina Unrated en el video, mientras explicó el dolor que sintió durante su hospitalización. Posteriormente, la pareja fue dada de alta.

PUBLICIDAD

Además, ambos publicaron una declaración en su canal de YouTube.

1 / 10 | ¿Quién es Khaby Lame, el Tiktoker más seguido del mundo que fue expulsado de Estados Unidos?. La página de perfil de Khaby Lame en la aplicación de TikTok donde se hizo viral reaccionando a vídeos de "life-hacks". Photography by Riccardo Milani / Hans Lucas (Photo by Riccardo Milani / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP) - RICCARDO MILANI

“Estábamos riéndonos, pasándolo genial, y justo cuando chocamos nuestras ‘sliders’ en un momento, ¡boom!, una camioneta atravesó la pared de vidrio a 40 millas por hora. Sin previo aviso, los vidrios se rompieron por todas partes, se desató el caos y chocó justo al lado de Patrick, afuera de la cabina. Estábamos a centímetros del desastre, pero por algún milagro, ambos estamos bien, solo conmocionados y cambiados para siempre", indicó la pareja.

“Esta aterradora experiencia nos ha hecho darnos cuenta de lo preciosa que es la vida. El mañana no está prometido; haz lo que quieras hacer hoy, vive feliz hoy, deja ir todo lo que te frena y perdona a todos. No tienes tiempo para esas tonterías. Realmente sentimos que se nos ha dado una segunda oportunidad y estamos comprometidos a aprovecharla al máximo”, añadieron