16 de septiembre de 2025
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

La cataloga más peligrosa que Ciudad de México: Trump enviará la Guardia Nacional a Memphis

El presidente estadounidense contó con el respaldo del gobernador de Tennessee

16 de septiembre de 2025 - 8:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente Trump. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que desplegará la Guardia Nacional y tomará el control federal de la seguridad en la ciudad de Memphis, en el estado de Tennessee, urbe a la que catalogó como “cuatro veces” más peligrosa que la Ciudad de México.



“Una persona tiene cuatro veces más probabilidades de ser asesinada en Memphis, hoy que en Ciudad de México”, dijo el mandatario durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

“Y ya saben, Ciudad de México no es precisamente un paseo”, concluyó el mandatario para cerrar su comparación entre la criminalidad de Memphis con la de la capital mexicana.

Durante el acto, Trump firmó una proclamación para llevar la Guardia Nacional a Memphis y contó con el respaldo del gobernador republicano de Tennessee, Bill Lee, quien agradeció la intervención de las agencias federales como el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que según la Casa Blanca tendrá agentes en las calles de la ciudad.

La proclamación no detalla fechas exactas ni otros detalles del despliegue.

La decisión del presidente estadounidense llega un mes después de que Trump federalizara Washington D.C, donde sigue desplegada la Guardia Nacional y donde asegura haber reducido los indices de criminalidad a niveles casi inexistentes, pese a que las estadísticas mostraban que la capital estadounidense registraba su menor cantidad de homicidios en tres décadas.

Trump ha amenazado con desplegar a las fuerzas federales en otras ciudades gobernadas por alcaldes demócratas pese a la oposición de estos como Baltimore o Chicago, de la que dijo que será “la siguiente” en recibir tropas.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Noticias
