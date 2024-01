¿La ejecución de presos con nitrógeno se utilizará en otros estados de Estados Unidos?

El comisionado de Centros Correccionales de Alabama , John Q. Hamm , describió las sacudidas de Smith como movimientos involuntarios y dijo que no ocurrió nada extraordinario en el procedimiento.

“¿Por qué estamos en esa búsqueda? Porque queremos tener la pena de muerte, pero queremos ser capaces de decir que no es cruel” .

Oklahoma fue el primer estado en contemplar la posibilidad de usar el nitrógeno hace casi una década, tras la ejecución fallida en 2014 de Clayton Lockett, quien apretó los dientes, se quejó y se retorció en la camilla hasta que un médico observó un problema en la sonda intravenosa, y la ejecución se suspendió antes de que Lockett muriera, 43 minutos después de iniciado el procedimiento. Una investigación posterior reveló que la sonda se había movido de su sitio y que los químicos letales fueron bombeados en el tejido que rodeaba el lugar de la inyección, y no en su torrente sanguíneo.

“Desde 2007, más estados han abolido la pena de muerte que en cualquier otro período comparable de 17 años en la historia estadounidense”, observó Sarat. “Esta consideración nacional no sólo está impulsada por escrúpulos morales, sino por la sensación de que se trata de un sistema dañado”.

“Quizás, en lugar de tratar de adoptar maneras cada vez más aceptables de matar a una persona, si un estado desea tener la pena de muerte, debería contar con un método que refleje el acto violento que constituye esa ejecución”, dijo Kiesel said. “Si no podemos soportarlo, no deberíamos hacerlo”.