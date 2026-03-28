La flota de la Armada suma su primer submarino llamado Massachusetts

Boston - El USS Massachusetts se unió oficialmente a la flota de la Marina el sábado después de una ceremonia de puesta en servicio, convirtiéndose en el primer submarino con el nombre del Estado de la Bahía.

El submarino de ataque rápido más nuevo de la clase Virginia, que puede sumergirse a profundidades superiores a 240 metros, fue bautizado el 6 de mayo de 2023 por su madrina, Sheryl Sandberg, antigua directora de operaciones de Meta. Se trata del 25º submarino de la clase Virginia coproducido por General Dynamics Electric Boat y Newport News Shipbuilding y el quinto buque de la Armada estadounidense que lleva el nombre de Massachusetts.

El viernes antes de la ceremonia, el oficial al mando del submarino, Mike Siedsma, un veterano de 21 años de la Marina que ha pasado tiempo en cuatro clases diferentes de submarinos, declaró: “Es increíble poder coger un barco de nueva construcción y ver cómo se construye en el astillero, se entrena con nuestro equipo y se lleva al puerto de Boston por primera vez”. “He mirado los libros de historia. No creo que hayamos tenido un submarino en el puerto de Boston desde finales de los 80 o principios de los 90”.

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Durante la ceremonia de nombramiento celebrada el sábado en el puerto de Boston, la Gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, declaró que el acto pone de manifiesto los “profundos lazos del Estado con la historia marítima y militar de nuestra nación, y nos enorgullece ver que ese legado continúa con esta nueva generación de servicio”.

“La puesta en servicio del USS Massachusetts es un momento de orgullo para Massachusetts y nuestro país, especialmente cuando nos acercamos al 250 aniversario de nuestra nación”, dijo. “Este buque lleva adelante una larga tradición de servicio y refleja la fuerza y la dedicación de los marineros que servirán a bordo”.

Siedsma no dijo adónde se dirige el submarino, que costó más de 2,800 millones de dólares, pesa unas 8,000 toneladas y puede transportar 24 misiles de crucero Tomahawk. Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní frente a las costas de Sri Lanka a principios de este mes en la guerra con Irán.

“La situación geopolítica es muy interesante”, dijo Siedsma. “Lo que es importante recordar es que lo que estamos haciendo es demostrar el poder de la Marina de los Estados Unidos”.

La tripulación de 147 personas incluye también a 39 mujeres, 16 años después de que se levantara la prohibición de que las mujeres sirvieran en submarinos. El USS New Jersey, que entró en servicio en 2024, fue el primer submarino diseñado y construido con modificaciones para una tripulación integrada por sexos.

“El barco está diseñado intencionadamente para que lo atiendan tanto mujeres como hombres. Eso es muy emocionante. El 25% de la tripulación son mujeres”, dice Sandberg. “Esas marineras no me inspiran. Inspiran a todas las niñas de ahí fuera a creer que pueden hacer cualquier cosa”.

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Se trata del quinto buque de la Armada que lleva el nombre del estado. El primero fue el USS Massachusetts, un vapor construido en 1845. El último fue el USS Massachusetts, BB 59, encargado en 1942 como acorazado rápido de la clase Dakota del Sur. Pasó la mayor parte de su vida en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial.

Para Sandberg, el encargo también trajo a la memoria el papel que ha desempeñado el Estado en la fundación de Estados Unidos y cómo “la gente sigue luchando por las mismas libertades por las que luchaban los colonos originales”.