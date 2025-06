La historia de joven boricua que fue dada por muerta en un incendio y reapareció 30 años después

La conmovedora historia de una familia de Filadelfia

Los bomberos relacionaron el origen del incendio con un cableado defectuoso, pero una noticia impactó a la familia: no se encontró rastro de la bebé Delimar, por lo que las autoridades determinaron que había sido “completamente consumida por el fuego” y así apareció en el informe forense.

Luz se reencontró con su hija Delimar años después

Se trataba de Aaliyah y, cuando Luz la vio, no dudó ni un segundo de que se trataba de su hija Delimar. Un rasgo en su rostro de la niña de seis años fue la prueba definitiva para ella: los hoyuelos. “¡Esa es mi hija!“ , exclamó.

La visita de Delimar a Carolyn en la cárcel: “Sentí que era mi despedida”

La situación era muy confusa para una niña de seis años y Delimar no comprendía bien lo que sucedía. Así, al inicio comenzó a creer que tenía dos mamás y lo vio como algo que podía ser maravilloso. “Pensé que podía tener lo mejor de ambos mundos. Tengo a mi madre Carolyn y luego tengo a mi madre Luz ”, indicó.

Con el tiempo, empezó a llegar a otra conclusión y decidió visitar a la mujer que la crio en prisión. “ Le dije: ‘¿Por qué tuviste que secuestrarme? Tuviste otros tres hijos, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me pusiste en una situación en la que estoy tan confundida y hay tantos cambios?’“, señaló.

Casi 30 años después, Delimar aún tiene la duda de quién fue el cómplice de Carolyn para llevar a cabo su secuestro. Incluso le preguntó a su padre, Pedro, pero él se lo negó. “Quien me tomó de mi cuna y me sacó por la ventana, se fue con el viento en la noche. Desafortunadamente, no sabemos quién es esa persona”, dijo.