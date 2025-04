La Ley de Enemigos Extranjeros: qué saber sobre una ley de 1798 que Donald Trump invocó para deportaciones

Sin embargo, el tribunal también dictaminó que la administración debe dar a los venezolanos que afirma son miembros de pandillas la oportunidad de luchar legalmente contra cualquier orden de deportación . El fallo no abordó la constitucionalidad de la ley.

Los venezolanos deportados bajo la ley no tuvieron la oportunidad de impugnar las órdenes, y los abogados de muchos de los hombres dicen que no hay evidencia de que sean miembros de pandillas. Aún no está claro cómo afectará el fallo a esos hombres.