La Universidad de Cornell veta las fiestas de fraternidades el resto del curso

La Universidad de Cornell anunció este martes que las fiestas en las casas de las fraternidades quedan suspendidas durante el resto del curso académico, en el primer paso hacia un “cambio sistémico” en la institución tras la reapertura de la investigación penal sobre la presunta violación grupal de una estudiante en 2024.

El presidente de Cornell, Michael I. Kotlikoff, emitió un comunicado en el que ordena “medidas inmediatas para reforzar la seguridad del campus y mejorar el apoyo a las personas sobrevivientes” de agresión sexual, reconociendo que la universidad “no estuvo a la altura” en su momento, y señalando la “frustración” e “indignación” de la sociedad.

“Todas las fiestas y eventos sociales en las casas del Consejo Interfraternidades (IFC) de Cornell quedarán suspendidos durante el resto del curso académico 2026-2027. Estas medidas permitirán realizar una revisión exhaustiva de la vida de las fraternidades en Cornell para determinar si puede continuar de forma segura y de qué manera”, dijo.

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Kotlikoff declaró haber hablado con “estudiantes, docentes, personal, padres y madres, exalumnos y miembros del consejo de administración” que se solidarizaron con la denunciante, que usa el seudónimo de Jane Doe, y concluyó que “el momento de un cambio significativo y duradero en Cornell, y en los campus de todo el país, es ahora”.

La primera medida veta temporalmente las fiestas de fraternidades, agrupaciones que están muy enraizadas en la vida universitaria en Estados Unidos, y amenaza con una “suspensión de emergencia universitaria” a aquellas que celebren eventos sociales, con “tolerancia cero ante las infracciones de esta directiva”, indicó.

En segundo lugar, el presidente de Cornell adelantó una ampliación de la red de apoyo a víctimas de agresión sexual en sus instalaciones, con el nombramiento de un responsable específico de gestión de estos casos en la Oficina de Derechos Civiles, y más personal en la oficina de Respuesta y Educación sobre Acoso y Agresión Sexual.

“La revisión independiente encabezada por la exfiscal general adjunta de Estados Unidos Sally Yates examinará todas las políticas y prácticas de Cornell relacionadas con estos asuntos y ofrecerá propuestas concretas para mejorar. Sin embargo, está claro que no podemos esperar a sus conclusiones para actuar”, apostilló el presidente.

Mientras dure esa investigación, Kotlikoff dijo que la universidad colaborará con la Policía del Estado de Nueva York para que sus investigadores penales “experimentados” en trauma se encarguen de entrevistar a posibles víctimas con miras a acusaciones penales, y preparar “informes completos”.

Por último, Cornell propuso una medida amplia para “cambiar la cultura social” en los campus, reconoció la “prevalencia profundamente preocupante del abuso de alcohol y drogas”, y prometió reforzar la formación y programas existentes para combatir el “efecto espectador”, que afectó también al caso de la joven denunciante.

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Yates, exfiscal general adjunta de Estados Unidos durante el Gobierno de Barack Obama, dirige una investigación independiente tras la denuncia civil por violación de la alumna, que sostiene que fue agredida sexualmente por siete estudiantes de Chi Phi, una fraternidad masculina de Cornell, durante la madrugada del 20 de octubre de 2024.

La demanda civil, presentada el 14 de septiembre contra Cornell, los siete estudiantes y otras entidades y personas, motivó la reapertura de la investigación penal el 28 de septiembre por parte de la Fiscalía del condado de Tompkins.