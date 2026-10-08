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Claudia B. Fontanet RodríguezClaudia B. Fontanet Rodríguez
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:¿Qué podemos aprender de los “Cornell 7”?

Muchas sobrevivientes optan por abandonar la universidad debido al trauma sufrido y a la percepción de ineficiencia en el manejo de los casos de agresión sexual en las instituciones universitarias

8 de octubre de 2026 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Aparte de todo lo que se pudiese decir sobre este caso, me parece fundamental enfocarnos en un asunto: la respuesta de la universidad en virtud del Título IX, afirma Claudia Fontanet. (OLGA FEDOROVA)

En días recientes ha corrido por las redes sociales y por noticieros de medios tradicionales información sobre un caso devastador de agresión sexual ocurrido en 2024, en una universidad de alto prestigio de Estados Unidos. Los reportes que trascienden sobre lo sucedido son escalofriantes. Sin embargo, no serán mi enfoque en esta columna.

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Universidad de Cornell Abuso sexualAgresión sexual
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Claudia B. Fontanet Rodríguez

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