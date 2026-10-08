Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
¿Qué podemos aprender de los “Cornell 7”?
Muchas sobrevivientes optan por abandonar la universidad debido al trauma sufrido y a la percepción de ineficiencia en el manejo de los casos de agresión sexual en las instituciones universitarias
8 de octubre de 2026 - 11:00 PM
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