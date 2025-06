En un momento en que los arrestos, redadas y deportaciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se multiplican en Estados Unidos, una frase en inglés puede marcar la diferencia entre ser deportado y la posibilidad de quedarse en el país: “I am exercising my right to remain silent” (“Estoy ejerciendo mi derecho a guardar silencio”, en español).

El poder de las ocho palabras en inglés ante los agentes del ICE

La ley estadounidense protege a toda persona - sin importar su estatus migratorio- mediante la Quinta Enmienda, que garantiza el derecho a no autoincriminarse.

Por eso, pronunciar estas ocho palabras en inglés puede servir como defensa ante agentes de inmigración o autoridades policiales.

“I am exercising my right to remain silent”: Esta frase, clara y directa, es reconocida por las autoridades y puede detener el interrogatorio en el acto.

Qué decir y cómo actuar ante el ICE

Además de esa frase clave, los expertos en leyes recomiendan otras respuestas esenciales:

“I do not want to answer any questions” (“No quiero contestar ninguna pregunta”).

(“No quiero contestar ninguna pregunta”). “I want to speak to a lawyer” (“Quiero hablar con un abogado”).

(“Quiero hablar con un abogado”). “I do not consent to your entry” (“No doy mi consentimiento para que entren”).

(“No doy mi consentimiento para que entren”). “Am I free to leave?” (“¿Tengo derecho a irme?“).

Si el encuentro ocurre dentro de una casa, el migrante está en todo su derecho, según la ley, de pedir una orden judicial firmada por un juez para autorizar el ingreso. La persona puede decir:

PUBLICIDAD

“Can you show me a warrant signed by a judge?”(“¿Puede mostrarme una orden firmada por un juez?“).

1 / 11 | Así los federales ejecutaron un operativo en Barrio Obrero tras política migratoria de Donald Trump. Al menos, tres personas fueron detenidas en el área de Barrio Obrero como parte del primer operativo en la isla desde que entró en vigor la nueva política migratoria del presidente Donald Trump. - FOTO SUMINISTRADA

Qué palabras pueden llevar a la deportación de un migrante en una redada del ICE

El Proyecto de Defensa al Inmigrante afirma que cualquier información puede ser usada en contra, como:

El estatus migratorio.

Cómo entró la persona al país.

El país de origen.

Información sobre familiares o conocidos.

Frases que podrían derivar en una deportación inmediata:

“I don’t have papers” (“No tengo papeles”).

“I’m just visiting” (“Solo estoy de visita”).

“I don’t know why you’re detaining me” (“No sé por qué me detienen”).

Los abogados que atienden casos de inmigración recomiendan que nunca firmen documentos ni entreguen información sin la presencia de un abogado.

Qué debe hacer un migrante ante una redada del ICE, según especialistas

Mantener la calma, no correr ni discutir.

No resistirse físicamente.

No entregar documentos falsos ni firmar nada sin un abogado.

Si el migrante tiene una “tarjeta roja” con sus derechos, mostrarla de inmediato.

Todo lo que diga la persona puede ser usado en su contra en un proceso migratorio. Por eso, el mejor escudo legal son las ocho palabras en inglés: “I am exercising my right to remain silent”.

Cómo acreditar la estancia legal en Estados Unidos

Tarjeta de residente permanente o “green card”, que demuestra que un extranjero está autorizado a vivir y trabajar en Estados Unidos.

Documento de Autorización de empleo (EAD, por sus siglas en inglés).

Pasaporte extranjero con registro de llegada/salida I-94 aprobado.

Pasaporte extranjero con sello I-551.

Orden del juez de inmigración que concede asilo.

Certificados de ciudadanía y de naturalización.

Tarjeta del programa de Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), en caso de ser parte.

Certificación del programa Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), en caso de ser parte.

Tarjeta del Seguro Social o número ITIN (para contribuyentes sin SSN).

Certificados de nacimiento de hijos nacidos en Estados Unidos.

Órdenes judiciales relacionadas con custodia de menores, visitas o protección.

Historial de arrestos o condenas, en caso de tenerlos.

Registros que acrediten la responsabilidad sobre menores.

Tarjetas de seguro médico.