NoticiasEstados Unidos
Lo que debes hacer si cancelan tu vuelo a causa de la tormenta invernal en Estados Unidos

Las aerolíneas y los aeropuertos estadounidenses se preparan para una brutal jornada de viajes este domingo

25 de enero de 2026 - 9:02 AM

La torre de control en el aeropuerto Love Field se muestra donde las condiciones meteorológicas han tenido un impacto en los viajes dentro y fuera del aeropuerto normalmente ocupado. (Tony Gutierrez)
Las Vegas - Una enorme tormenta invernal preparó el escenario para un brutal día de viajes el domingo, con las aerolíneas advirtiendo de cancelaciones y retrasos generalizados en algunos de los aeropuertos más concurridos del país.

La nieve, el aguanieve y la lluvia helada amenazan a casi 180 millones de personas -más de la mitad de la población de EE.UU.- en una ruta que se extiende desde el sur de las Montañas Rocosas hasta Nueva Inglaterra, según informó el sábado por la noche el Servicio Nacional de Meteorología. Después de barrer el sur, los meteorólogos dijeron que se esperaba que la tormenta se desplazara hacia el noreste, arrojando entre 30 y 60 centímetros de nieve desde Washington hasta Nueva York y Boston.

Más de 13,500 vuelos han sido cancelados en Estados Unidos desde el sábado, según la web de seguimiento de vuelos FlightAware. De ellos, unos 9,600 estaban programados para el domingo. La empresa de análisis de la aviación Cirium afirma que sus datos muestran que el domingo será el día con más cancelaciones desde la pandemia, con más del 29% de todos los vuelos de salida de EE.UU. cancelados.

El Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington advirtió a los viajeros en su página web de la cancelación generalizada de vuelos. Casi todos sus vuelos de salida programados para ese día -414 vuelos, o el 97%- han sido cancelados.

También se esperaban importantes perturbaciones en los principales centros aeroportuarios de Dallas-Fort Worth, Charlotte, Filadelfia y Atlanta, donde se encuentra el aeropuerto con más tráfico del país, así como en los aeropuertos internacionales John F. Kennedy y LaGuardia de Nueva York.

American Airlines había cancelado más de 1,400 vuelos para el domingo, según FlightAware. Delta Air Lines y Southwest Airlines informaron cada una de unas 1,000 cancelaciones para el día, mientras que United Airlines tuvo más de 800. JetBlue tuvo más de 560 vuelos cancelados, lo que representa aproximadamente el 70% de su programación para el día. JetBlue canceló más de 560 vuelos, lo que representa aproximadamente el 70% de su programa del día.

Me han cancelado el vuelo, ¿y ahora qué?

Si ya está en el aeropuerto, haga cola para hablar con un representante del servicio de atención al cliente. Si todavía está en casa o en su hotel, llame o entre en Internet para ponerse en contacto con el personal de reservas de su compañía aérea. En cualquier caso, también es útil buscar vuelos alternativos mientras esperas a hablar con un agente.

La mayoría de las compañías aéreas le cambiarán la reserva a un vuelo posterior sin cargo adicional, pero depende de la disponibilidad de plazas libres.

¿Puedo obtener una reserva en otra compañía aérea?

Puede hacerlo, pero las aerolíneas no están obligadas a embarcarle en un vuelo de otra compañía. Algunas aerolíneas, incluidas la mayoría de las más grandes, dicen que pueden embarcarte en una aerolínea asociada, pero incluso así, puede ser un acierto o un error.

¿Me deben un reembolso?

Si su vuelo ha sido cancelado y usted ya no quiere hacer el viaje, o ha encontrado otra forma de llegar a su destino, la compañía aérea está legalmente obligada a devolverle el dinero, aunque haya comprado un billete no reembolsable. No importa por qué se canceló el vuelo.

-----

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

