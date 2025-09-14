Lo que se sabe sobre las secuelas del asesinato de Charlie Kirk

Washington - Las autoridades aún están tratando de obtener más información sobre lo que motivó el tiroteo fatal de Charlie Kirk en una universidad en Utah, mientras la familia del activista conservador planea un funeral la próxima semana para honrar su vida y legado.

Tyler James Robinson, de 22 años, de Washington, Utah, fue arrestado bajo sospecha de asesinato agravado y otros delitos graves. Los fiscales están elaborando cargos formales que podrían presentarse a principios de la próxima semana, cuando hará su primera comparecencia ante el tribunal.

Los investigadores han hablado con los familiares de Robinson y llevaron a cabo una orden de registro en la casa de su familia en Washington, a unos 390 kilómetros al suroeste de la Utah Valley University, donde tuvo lugar el tiroteo.

Esto es lo que se sabe sobre el asesinato:

¿Qué sabemos sobre el motivo?

Las autoridades no han proporcionado muchos detalles sobre por qué creen que Robinson llevó a cabo el ataque contra Kirk.

PUBLICIDAD

El gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo que los familiares dijeron a las autoridades que Robinson “se había vuelto más político en los últimos años”. Le contaron a las autoridades una conversación en la mesa durante la cena en la que mencionó la próxima visita de Kirk a la Utah Valley University y discutieron si el activista estaba difundiendo odio.

Los registros estatales muestran que Robinson está registrado para votar pero no está afiliado a un partido político y figura como inactivo, lo que significa que no votó en las dos elecciones generales más recientes. Sus padres están registrados como republicanos.

1 / 21 | ¿Qué se sabe de Tyler Robinson, el sospechoso arrestado por el asesinato de Charlie Kirk?. Un familiar del supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk fue quien entregó a la policía a Tyler Robinson, el sospechoso de haberlo matado, quien le habría "confesado o insinuado" ser el autor del crimen, informó este viernes el gobernador de Utah, Spencer Cox. Foto publicada por la Oficina del Gobernador de Utah muestra a Tyler Robinson. - Utah Governor's Office via AP 1 / 21 ¿Qué se sabe de Tyler Robinson, el sospechoso arrestado por el asesinato de Charlie Kirk? Un familiar del supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk fue quien entregó a la policía a Tyler Robinson, el sospechoso de haberlo matado, quien le habría "confesado o insinuado" ser el autor del crimen, informó este viernes el gobernador de Utah, Spencer Cox. Foto publicada por la Oficina del Gobernador de Utah muestra a Tyler Robinson. Utah Governor's Office via AP Compartir

La munición encontrada con el arma utilizada para matar a Kirk estaba grabada con mensajes burlones, antifascistas y de la cultura meme. Un casquillo de bala tenía el mensaje: “¡Oye, fascista! ¡Atrapa!“, dijo Cox.

¿Qué sabemos sobre Robinson?

Creció en los alrededores de St. George, en la esquina suroeste de Utah, entre Las Vegas y lugares de interés natural como Bryce Canyon y Zion National Parks.

Robinson se convirtió en miembro de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida ampliamente como la iglesia mormona, a una edad temprana, dijo el portavoz de la iglesia, Doug Andersen.

Robinson tiene dos hermanos menores y sus padres han estado casados durante unos 25 años, según publicaciones en las redes sociales. La actividad en línea de la madre de Robinson refleja una familia activa que se fue de vacaciones a Disneyland, Hawái, el Caribe y Alaska.

Como muchos en esa parte de Utah, frecuentemente pasaban tiempo al aire libre: navegando, pescando, montando vehículos todo terreno, tirolesa y tiro al blanco. Una publicación de 2017 muestra a la familia visitando una instalación militar y posando con rifles de asalto. Se ve a un joven Robinson sonriendo mientras agarra las manijas de una ametralladora pesada de calibre .50.

PUBLICIDAD

Un estudiante de cuadro de honor de la escuela secundaria que obtuvo el percentil 99 a nivel nacional en las pruebas estandarizadas, fue admitido en la Utah State University en 2021 con una prestigiosa beca académica, según un video de él leyendo su carta de aceptación que se publicó en la cuenta de redes sociales de un miembro de la familia.

Pero asistió solo un semestre, según un portavoz de la universidad. Actualmente está inscrito como estudiante de tercer año en el programa de aprendizaje de electricista en Dixie Technical College en St. George.

Difunden video de presunto tirador antes de asesinar a Charlie Kirk Lo que se vio en un techo previo a la trágica muerte del activista conservador y aliado de Donald Trump.

¿Cuáles han sido las consecuencias del asesinato?

Provocó llamados a una mayor civilidad en el discurso político del país, especialmente en las redes sociales. Pero muchas personas han hecho comentarios sobre Kirk y el tiroteo que trajeron consecuencias, incluidos despidos.

El analista político de MSNBC Matthew Dowd perdió su trabajo poco después de los comentarios al aire sobre Kirk, una de las primeras de muchas figuras en experimentar consecuencias similares.

Office Depot dijo el viernes que despidió a un trabajador en una tienda de Michigan que fue visto en un video negándose a imprimir folletos para una vigilia de Kirk y llamándolos “propaganda”.

Varios empleados de Delta Air Lines también fueron suspendidos después de publicaciones en redes sociales que “fueron mucho más allá de un debate saludable y respetuoso”, dijo el CEO Ed Bastian en un mensaje a la compañía.

El comisionado de Educación del gobernador de Florida, Ron DeSantis, advirtió a los maestros del estado que hacer declaraciones “repugnantes” sobre el asesinato de Kirk podría acarrear sanciones, incluida la suspensión o revocación de sus licencias de enseñanza.

PUBLICIDAD

Una personalidad conservadora de internet que está integrada con agentes de inmigración en Chicago filmó un video afuera de la casa privada del gobernador de Illinois, JB Pritzker, en el que instó a los espectadores a “tomar medidas” después del asesinato de Kirk. La oficina de Pritzker dijo que su seguridad ha aumentado en los últimos días.

Funeral se llevará a cabo en Arizona

Turning Point USA, la organización conservadora de Kirk, realizará un funeral para él el 21 de septiembre en el State Farm Stadium en las afueras de Phoenix, donde juegan los Arizona Cardinals.

1 / 8 | ¿Quién era Charlie Kirk, el aliado de Trump que fue tiroteado en Utah?. Charlie Kirk nació en octubre de 1993 en Illinois y es padre de dos hijos. - Alex Brandon 1 / 8 ¿Quién era Charlie Kirk, el aliado de Trump que fue tiroteado en Utah? Charlie Kirk nació en octubre de 1993 en Illinois y es padre de dos hijos. Alex Brandon Compartir

El ataúd de Kirk llegó el jueves a su estado natal a bordo del Air Force Two, acompañado por el vicepresidente JD Vance.

Su viuda, Erika Kirk, prometió continuar su gira por el campus y sus programas de radio y podcast.

“A todos los que escuchan esta noche en todo Estados Unidos, el movimiento que construyó mi esposo no morirá”, dijo el viernes en un video transmitido en vivo. “No lo hará. Me niego a que eso suceda”.