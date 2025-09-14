Imágenes del asesinato de Charlie Kirk conmocionan a estudiantes de universidades en todo el país

Algunos estudiantes vieron el video en medio de la clase. Otros sacaron sus teléfonos al salir de la escuela y se encontraron viéndolos una y otra vez. Algunos profesores interrumpieron las clases para hablar de la terrible noticia.

Casi inmediatamente después del asesinato de Charlie Kirk el miércoles en la Universidad del Valle de Utah, la noticia, grabada en video con espeluznante detalle, conmocionó a las aulas de todo el mundo, porque, sin importar las opiniones políticas de los adolescentes, todos conocían a Kirk.

En las clases de preparatoria en Spanish Fork, Utah, los rumores se extendieron rápidamente el miércoles, ya que los estudiantes se enteraron del tiroteo y comenzaron a preguntarse si Kirk viviría o moriría. La prohibición de usar celulares significó que muchos estudiantes no supieran del destino de Kirk hasta el último timbre, lo que postergó las conversaciones difíciles en clase para el día siguiente.

“Al final del día, estaba agotado”, dijo el profesor de inglés Andrew Apsley. El jueves, habló sobre el tiroteo con cada una de sus cuatro clases en la preparatoria Landmark, a unos 24 kilómetros al sur de la Universidad de Utah (UVU).

En el clima político actual y con las nuevas prohibiciones de celulares, las escuelas han intentado relegar las redes sociales y los temas controvertidos, argumentando que las clases deberían centrarse en los fundamentos académicos. El tiroteo de Kirk lo cambió todo.

Imágenes gráficas del tiroteo de Kirk en el campus universitario de Utah estuvieron disponibles casi de inmediato en línea, capturadas con celulares desde varios ángulos. Los videos, en cámara lenta y en tiempo real, muestran una vista directa de Kirk recibiendo el disparo, su cuerpo retrocediendo y la sangre brotando de su cuello. Los videos eran fáciles de encontrar en X, TikTok e Instagram.

Muchos adolescentes dicen sentirse traumatizados por lo que vieron. No pudieron evitar que los videos aparecieran en sus redes sociales o que les compartieran amigos y compañeros de clase. Algunos adolescentes publicaron advertencias instando a la gente a no hacer clic en los videos de Kirk, diciendo que desearían que las imágenes hubieran incluido advertencias.

El hijo de 19 años de Apsley recibió un video espantoso de la muerte de Kirk en un mensaje de un amigo. Su hijo tiene autismo y dificultades para procesar las emociones, por lo que el video fue “bastante traumático”, dijo Apsley. Ese incidente se convirtió en una lección para los estudiantes de Apsley.

“Sé que queremos ser los primeros. Sé que queremos ser quienes compartan la información en la que otras personas confían”, recordó Apsley haber dicho a sus clases. “Pero al mismo tiempo, no todos están bien preparados para manejar algo tan gráfico y violento como eso”.

Los estudiantes lo sintonizaron por todas partes, poniendo de relieve la realidad global de las redes sociales. En Canadá, Aidan Groves estaba en una clase de escritura en la universidad cuando vio un titular en Reddit que decía que Kirk había recibido un disparo. No compartía las opiniones políticas de Kirk, pero «me dio un vuelco y me puse nervioso de inmediato», dijo Groves, estudiante del Instituto Tecnológico del Sur de Alberta en Calgary. Revisó rápidamente los comentarios, abrumado por el horror y el miedo. Aun así, salió de clase para ver el video.

Groves, de 19 años, creció viendo a su padre jugar videojuegos con imágenes violentas, pero le impactó la inmediatez del video y la reacción frenética de la multitud. “Nunca había visto morir a nadie, y de inmediato, todos en esta multitud acababan de presenciar eso”, dijo.

Cuando Groves regresó a clase 10 minutos después, todos estaban distraídos por la noticia del tiroteo. Los estudiantes pasaban sus teléfonos. Algunos de sus compañeros expresaron su sorpresa. Otros, a quienes no les gustaban las opiniones de Kirk, bromeaban.

A pesar de todo, el profesor continuó con su lección.

Una escena similar se reprodujo en un video ahora viral grabado en un aula de la Universidad del Norte de Texas, donde una estudiante grabó a su clase viendo el video en tabletas y teléfonos celulares que pasaban por el aula. Algunos estudiantes tienen caras divertidas, y la estudiante que graba el video reprende a quienes lo toman a la ligera. “¿Por qué celebramos que alguien haya recibido un disparo? Independientemente de las creencias políticas, no deberíamos celebrar que alguien haya recibido un disparo”, les dice la estudiante a sus compañeros. Una portavoz de la Universidad del Norte de Texas confirmó que el video se grabó en una de sus aulas.

Independientemente de si los estudiantes admiraban a Kirk o no, adolescentes de todo el mundo lo conocían por su presencia en redes sociales. Activista de derecha y aliado cercano del presidente Donald Trump, el hábil uso que Kirk hacía de los videos en redes sociales, capturando sus concisas respuestas a preguntas de liberales, le dio visibilidad en conferencias en campus universitarios y en línea, especialmente entre los jóvenes.

Richie Trovao, un adolescente de San Francisco, no estaba de acuerdo con todas las ideas de Kirk, pero admiraba cómo el activista “realmente se mantenía firme en sus convicciones”. Trovao, de 17 años, había considerado involucrarse políticamente, pero el asesinato lo ha hecho reconsiderar su postura. Le preocupa que decir lo que piensa pueda ponerlo en riesgo.

Este estudiante de último año de preparatoria estaba en Discord cuando un amigo le envió un mensaje diciendo que Kirk había recibido un disparo. Trovao no lo creyó al principio, así que fue a X para confirmarlo, y se reprodujo automáticamente un video de la muerte de Kirk. Se le revolvió el estómago.

“Nunca pensé que le sucedería algo así a alguien que básicamente es un influencer”, dijo Trovao. Especialmente impactante: algunos comentarios en redes sociales parecían celebrar la muerte de Kirk.

La reacción al video ha resaltado la división política y la polarización que existe entre la juventud estadounidense, dijo Prakhar Vatsa, estudiante de último año de secundaria de Connecticut. Ese fue el principal tema de discusión entre sus compañeros de clase de Gobierno Avanzado tras la muerte de Kirk.

Criado en una época de fácil acceso a imágenes violentas, Vatsa, de 17 años, dijo que no le afectó demasiado ver el video mientras navegaba por las redes sociales, porque no es muy sensible a la violencia.