13 de septiembre de 2025
78°nublado
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Viuda de Charlie Kirk habla por primera vez desde el asesinato de su esposo

Erika Kirk, de 36 años, se vio visiblemente afectada durante el mensaje televisado de poco más de 15 minutos

13 de septiembre de 2025 - 10:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La viuda de Charlie Kirk, Erika (izq.), habló públicamente el viernes luego del asesinato de su esposo el pasado miércoles. (The Associated Press)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Erika Kirk, la viuda del activista Charlie Kirk quien fue asesinado el 10 de septiembre durante una actividad en la Universidad del Valle de Utah, indicó que continuará la labor de su esposo y prometió que no dejará “que su legado muera” en sus primeras declaraciones públicas tras el incidente violento.

La esposa de Kirk agradeció el apoyo de la policía de Utah y del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), al igual que la ayuda del vicepresidente JD Vance y su esposa, Usha, y al presidente Donald Trump durante el mensaje de poco menos de 17 minutos de duración.

“Mi corazón esta con cada uno de los empleados de mi esposo, que perdieron también a un amigo y a un mentor. Quiero agradecer al gran amigo de mi esposo, el vicepresidente JD Vance, y su esposa, que han sido de gran apoyo. Ustedes han honrado a mi esposo trayéndolo a su hogar (el cuerpo de Charlie Kirk fue transportado en el avión de Vance, Air Force Two). Quiero agradecer al presidente y a su gran familia. Señor presidente, mi esposo lo amaba y él sabía que usted lo amaba también”, indicó Erika visiblemente afectada.

La viuda, en momentos, parecía no poder continuar hablando, mientras describía las cualidades de su esposo.

“Ahora mi esposo estará sentado al lado de su creador, luciendo la gloriosa corona del martirio. Charlie amaba la vida, su vida, amaba a Estados Unidos, amaba a la naturaleza, amaba a los Cubs de Chicago. Pero más que nada, Charlie amaba a sus niños y a mí con todo su corazónl yo supe eso a diario y él se preocupaba por hacérmelo saber. A diario me preguntaba cómo podía ser un mejor esposo, un mejor padre. Todos los días, todos los días. Era el padre perfecto, el esposo perfecto”, añadió.

Erika envió un mensaje directo a la juventud que simpatizaba con los ideales de su esposo e hizo un llamado a no darse por vencidos.

“Él nunca se dio por vencido. Uno de sus lemas era ’nunca te rindas’, así que quiero decirles que nunca nos rendiremos, nunca, jamás”, subrayó.

“En un mundo lleno de caos, incertidumbre y dudas, la voz de mi esposo continuará resonando más fuerte que nunca y su sabiduría perdurará. Para todos los jóvenes que fueron inspirados por la fe y el trabajo duro de mi esposo, ustedes saben lo que Charlie quería que ustedes hicieran. Ustedes lo saben. Manténganse envueltos (con la causa). Él quería que hicieran una diferencia y lo pueden hacer”, agregó Erika, de 36 años.

Instante en que le disparan a comentarista Charlie Kirk, aliado de Donald Tump

Instante en que le disparan a comentarista Charlie Kirk, aliado de Donald Tump

El influyente activista de derecha fue impactado en el cuello durante un evento en la Utah Valley University.

La viuda anunció en su mensaje que la gira programada de Turning Point USA, “The American Comeback Tour”, continuará. La próxima parada está programada para el 18 de septiembre en la Universidad Estatal de Colorado, en Fort Collins.

“Será más grandioso que nunca”, dijo, y agregó que “el programa de radio y podcast del que estaba tan orgulloso seguirá adelante”.

Erika nació en Arizona y se graduó de la Universidad Estatal de ese estado. También jugó baloncesto femenino de la NCAA para la Universidad Regis en Colorado, según la biografía en su sitio web.

Actualmente estudia para obtener su doctorado en Estudios Bíblicos en la Universidad Liberty, según su sitio web.

También fundó Proclaim, una línea de ropa basada en la fe, y presenta un podcast, “Midweek Rise Up”.

El joven activista de derecha Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, fue baleado en un encuentro público frente a 2,000 personas en una universidad de Estados Unidos.Según varios vídeos que circulan en las redes sociales, se puede ver a Kirk recibiendo un disparo mientras hablaba sentado, ante centenares de personas, bajo una carpa con los lemas “The American Comeback” y “Prove Me Wrong.”Kirk fundó, en 2012, la organización Turning Point USA, grupo que promueve ideas conservadoras entre universitarios. Con el tiempo, se alineó estrechamente con el presidente Donald Trump, convirtiéndose en uno de sus defensores más visibles y en un altavoz de su agenda política.
1 / 15 | En imágenes: así fue la escena del tiroteo contra Charlie Kirk. El joven activista de derecha Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, fue baleado en un encuentro público frente a 2,000 personas en una universidad de Estados Unidos. - Tess Crowley
