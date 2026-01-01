Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Los agricultores ahora pueden conocer cuánta ayuda recibirán de la administración de Donald Trump.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos publicó el miércoles las cifras sobre la cantidad de ayuda por acre

1 de enero de 2026 - 8:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los productores de soja se han visto especialmente afectados por la guerra comercial de Trump con China, que dejó de comprar cultivos estadounidenses después de que Trump anunciara sus aranceles esta primavera. (Damian Dovarganes)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Omaha, Nebraska— Los agricultores ahora conocen cuánta ayuda pueden esperar recibir de un paquete de $12,000 millones que el presidente Donald Trump anunció a principios de este mes.

RELACIONADAS

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, en inglés) publicó el miércoles las cifras sobre la cantidad de ayuda por acre que los agricultores pueden esperar para cada cultivo en hilera. Los detalles se conocieron después de que la mayoría de los agricultores ya se reunieran con sus bancos para gestionar la financiación de las cosechas del próximo año y realizaran pedidos de semillas y fertilizantes. Sin embargo, los funcionarios han prometido que los pagos deberían llegar a finales de febrero.

Los productores de soja se han visto especialmente afectados por la guerra comercial de Trump con China, que dejó de comprar cultivos estadounidenses después de que Trump anunciara sus aranceles esta primavera. China es el mayor comprador mundial de soja. Se espera que este paquete de ayuda ayude a los agricultores a capear las interrupciones comerciales hasta que China compre más soja en virtud de un acuerdo anunciado en octubre y hasta que las disposiciones del ambicioso proyecto de ley de presupuesto de Trump entren en vigor a finales de este año.

Los productores de soja recibirán $30.88 por acre, mientras que los de maíz recibirán $44.36. Otro cultivo muy afectado cuando China dejó de comprar fue el sorgo, y estos agricultores recibirán $48.11 por acre. Las cantidades se basan en una fórmula del USDA sobre el costo de producción.

Sin embargo, los agricultores afirman que la ayuda no resolverá todos sus problemas, ya que siguen lidiando con el aumento vertiginoso de los costos de fertilizantes, semillas y mano de obra, lo que dificulta la obtención de ganancias en este momento. Algunos grupos comerciales agrícolas han expresado su preocupación por la posibilidad de que miles de agricultores quiebren, pero otros han afirmado que la mayoría de los agricultores tienen los recursos financieros y el capital necesarios para sobrevivir.

El productor de soja de Kentucky, Caleb Ragland, quien fue presidente de la Asociación Americana de la Soja hasta hace poco, afirmó que la ayuda es “una curita en una herida profunda. Necesitamos competencia y oportunidades en el mercado para un futuro más prometedor”.

El puertorriqueño Gabriel Jiménez fundó la empresa Caribe United Farm en 2018, junto a su esposa Tamita Brown, dedicada a la producción de carne de cerdo y huevosGabriel Jiménez, oriundo de Bayamón, decidió renunciar a su empleo en una universidad estadounidense para dedicarse a la crianza de cerdos y gallinas ponedorasLos animales son transportados a una planta de procesamiento en Carolina del Sur, "donde se completa el ciclo y se preparan los distintos cortes de carne".
1 / 9 | Boricua en Georgia transforma hobby en la agroempresa Caribe United Farm. El puertorriqueño Gabriel Jiménez fundó la empresa Caribe United Farm en 2018, junto a su esposa Tamita Brown, dedicada a la producción de carne de cerdo y huevos - Suministrada

El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Maíz, Jed Bower, también instó a la administración Trump a centrarse en cultivar usos adicionales para sus cultivos. Los agricultores se beneficiarán de tener más compradores, ya sea para etanol y alimento para animales en el país o para los mercados internacionales.

“Los productores de maíz han estado alertando sobre el hecho de que los agricultores se han enfrentado a varios años consecutivos de bajos precios del maíz y altos costos de los insumos”, dijo Bower. “Si bien esta asistencia financiera es útil y bienvenida, necesitamos urgentemente que la administración y el Congreso desarrollen mercados en Estados Unidos y en el extranjero que brinden a los agricultores una mayor certidumbre económica a largo plazo”.

La mayoría de los agricultores siguen siendo firmes partidarios de Trump incluso después de las perturbaciones causadas por la guerra comercial. En general, apoyan muchas de sus otras políticas y creen que, al final, obtendrán un mejor acuerdo comercial.

Estos pagos de ayuda sumarán hasta $11,000 millones para los agricultores de cultivos en hileras que cultivan maíz, soja, trigo, sorgo y otros cultivos. Otros $1,000 millones se reservarán para cultivos especializados mientras la administración trabaja para comprender mejor las circunstancias de estos agricultores.

Tras la reunión de Trump con el líder chino Xi Jinping en Corea del Sur en octubre, la Casa Blanca anunció que Pekín había prometido comprar al menos 12 millones de toneladas métricas de soja estadounidense para finales de año, además de 25 millones de toneladas métricas al año en cada uno de los próximos tres años. Las autoridades han afirmado que China está en vías de alcanzar la meta de 12 millones de toneladas métricas para finales de febrero.

Conoce a los agricultores que quieren alimentarnos: “Cultivamos con mucho sacrificio” | Estar Bien

Conoce a los agricultores que quieren alimentarnos: “Cultivamos con mucho sacrificio” | Estar Bien

Conoce a Josefina Arce, Abner Santiago y Francisco Arroyo, tres agricultores que quieren reducir la dependencia alimentaria de Puerto Rico y poner más salud sobre nuestras mesas.

Hasta el 18 de diciembre, China había comprado alrededor de 6 millones de toneladas métricas de soja, según el último informe semanal del USDA. Por otra parte, la agencia federal informó que, desde entonces, China ha comprado al menos tres lotes más por un total de 600,000 toneladas métricas.

Pekín aún no ha confirmado ningún compromiso de compra de 12 millones de toneladas métricas de soja para esta temporada, pero la embajada china en Washington declaró a principios de este mes que “la cooperación comercial agrícola entre China y Estados Unidos avanza de forma ordenada”.

Los pagos de ayuda tendrán un límite de $155,000 por agricultor o entidad, y solo podrán optar a ellos las explotaciones agrícolas con ingresos brutos ajustados inferiores a $900,000. Durante la primera administración de Trump, varias grandes explotaciones agrícolas lograron eludir los límites de pago y recaudaron millones.

El USDA afirmó que utilizaría una fórmula que estima los costos de producción para calcular un pago por acre para cada tipo de cultivo. El USDA dice que el tamaño promedio de los 1.88 millones de granjas en todo el país fue de 466 acres el año pasado, pero muchos agricultores son mucho más grandes que eso ya que las operaciones más grandes han seguido comprando granjas vecinas con el tiempo.

Tags
Breaking NewsDonald TrumpDepartamento de Agricultura federalfondos federales
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 31 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: