Los agricultores ahora pueden conocer cuánta ayuda recibirán de la administración de Donald Trump.

Omaha, Nebraska— Los agricultores ahora conocen cuánta ayuda pueden esperar recibir de un paquete de $12,000 millones que el presidente Donald Trump anunció a principios de este mes.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, en inglés) publicó el miércoles las cifras sobre la cantidad de ayuda por acre que los agricultores pueden esperar para cada cultivo en hilera. Los detalles se conocieron después de que la mayoría de los agricultores ya se reunieran con sus bancos para gestionar la financiación de las cosechas del próximo año y realizaran pedidos de semillas y fertilizantes. Sin embargo, los funcionarios han prometido que los pagos deberían llegar a finales de febrero.

Los productores de soja se han visto especialmente afectados por la guerra comercial de Trump con China, que dejó de comprar cultivos estadounidenses después de que Trump anunciara sus aranceles esta primavera. China es el mayor comprador mundial de soja. Se espera que este paquete de ayuda ayude a los agricultores a capear las interrupciones comerciales hasta que China compre más soja en virtud de un acuerdo anunciado en octubre y hasta que las disposiciones del ambicioso proyecto de ley de presupuesto de Trump entren en vigor a finales de este año.

PUBLICIDAD

Los productores de soja recibirán $30.88 por acre, mientras que los de maíz recibirán $44.36. Otro cultivo muy afectado cuando China dejó de comprar fue el sorgo, y estos agricultores recibirán $48.11 por acre. Las cantidades se basan en una fórmula del USDA sobre el costo de producción.

Sin embargo, los agricultores afirman que la ayuda no resolverá todos sus problemas, ya que siguen lidiando con el aumento vertiginoso de los costos de fertilizantes, semillas y mano de obra, lo que dificulta la obtención de ganancias en este momento. Algunos grupos comerciales agrícolas han expresado su preocupación por la posibilidad de que miles de agricultores quiebren, pero otros han afirmado que la mayoría de los agricultores tienen los recursos financieros y el capital necesarios para sobrevivir.

El productor de soja de Kentucky, Caleb Ragland, quien fue presidente de la Asociación Americana de la Soja hasta hace poco, afirmó que la ayuda es “una curita en una herida profunda. Necesitamos competencia y oportunidades en el mercado para un futuro más prometedor”.

1 / 9 | Boricua en Georgia transforma hobby en la agroempresa Caribe United Farm. El puertorriqueño Gabriel Jiménez fundó la empresa Caribe United Farm en 2018, junto a su esposa Tamita Brown, dedicada a la producción de carne de cerdo y huevos - Suministrada 1 / 9 Boricua en Georgia transforma hobby en la agroempresa Caribe United Farm El puertorriqueño Gabriel Jiménez fundó la empresa Caribe United Farm en 2018, junto a su esposa Tamita Brown, dedicada a la producción de carne de cerdo y huevos Suministrada Compartir

El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Maíz, Jed Bower, también instó a la administración Trump a centrarse en cultivar usos adicionales para sus cultivos. Los agricultores se beneficiarán de tener más compradores, ya sea para etanol y alimento para animales en el país o para los mercados internacionales.

“Los productores de maíz han estado alertando sobre el hecho de que los agricultores se han enfrentado a varios años consecutivos de bajos precios del maíz y altos costos de los insumos”, dijo Bower. “Si bien esta asistencia financiera es útil y bienvenida, necesitamos urgentemente que la administración y el Congreso desarrollen mercados en Estados Unidos y en el extranjero que brinden a los agricultores una mayor certidumbre económica a largo plazo”.

PUBLICIDAD

La mayoría de los agricultores siguen siendo firmes partidarios de Trump incluso después de las perturbaciones causadas por la guerra comercial. En general, apoyan muchas de sus otras políticas y creen que, al final, obtendrán un mejor acuerdo comercial.

Estos pagos de ayuda sumarán hasta $11,000 millones para los agricultores de cultivos en hileras que cultivan maíz, soja, trigo, sorgo y otros cultivos. Otros $1,000 millones se reservarán para cultivos especializados mientras la administración trabaja para comprender mejor las circunstancias de estos agricultores.

Tras la reunión de Trump con el líder chino Xi Jinping en Corea del Sur en octubre, la Casa Blanca anunció que Pekín había prometido comprar al menos 12 millones de toneladas métricas de soja estadounidense para finales de año, además de 25 millones de toneladas métricas al año en cada uno de los próximos tres años. Las autoridades han afirmado que China está en vías de alcanzar la meta de 12 millones de toneladas métricas para finales de febrero.

Conoce a los agricultores que quieren alimentarnos: “Cultivamos con mucho sacrificio” | Estar Bien Conoce a Josefina Arce, Abner Santiago y Francisco Arroyo, tres agricultores que quieren reducir la dependencia alimentaria de Puerto Rico y poner más salud sobre nuestras mesas.

Hasta el 18 de diciembre, China había comprado alrededor de 6 millones de toneladas métricas de soja, según el último informe semanal del USDA. Por otra parte, la agencia federal informó que, desde entonces, China ha comprado al menos tres lotes más por un total de 600,000 toneladas métricas.

Pekín aún no ha confirmado ningún compromiso de compra de 12 millones de toneladas métricas de soja para esta temporada, pero la embajada china en Washington declaró a principios de este mes que “la cooperación comercial agrícola entre China y Estados Unidos avanza de forma ordenada”.

PUBLICIDAD

Los pagos de ayuda tendrán un límite de $155,000 por agricultor o entidad, y solo podrán optar a ellos las explotaciones agrícolas con ingresos brutos ajustados inferiores a $900,000. Durante la primera administración de Trump, varias grandes explotaciones agrícolas lograron eludir los límites de pago y recaudaron millones.