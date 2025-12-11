¿Qué hay detrás de la ayuda económica que Donald Trump ofreció a los agricultores?

Randolph, Minnesota - Cuando Donald Trump prometió nuevos aranceles mientras se postulaba para presidente, Gene Stehly se preocupó de que las disputas comerciales pusieran en peligro sus ventas internacionales de maíz, soja y trigo.

Poco más de un año después, Stehly dijo que sus temores se han hecho realidad, y que la última promesa de ayuda federal de Trump es insuficiente para cubrir las pérdidas de los agricultores.

“Puede que al final todo esto salga mejor, pero puedo decirle ahora mismo que, desde luego, de momento no es el caso”, dijo Stehly.

Trump anunció el lunes que su administración distribuiría $12,000 millones en pagos únicos a los agricultores, que han sufrido por los precios persistentemente bajos de los productos básicos, el aumento de los costes y la disminución de las ventas después de que China cortara todas las compras agrícolas de Estados Unidos durante la guerra comercial.

Aunque las zonas rurales siguen siendo bastiones conservadores, la paciencia de los agricultores con Washington se está agotando. Varios de ellos describieron el rescate del gobierno, un eco de políticas similares durante el primer mandato de Trump, como un parche bienvenido pero que no resolverá los problemas de la industria agrícola.

“Es un puente. No es la solución definitiva que buscamos”, dijo Charlie Radman, agricultor de cuarta generación que cultiva maíz y soja en las tierras que su familia posee cerca de Randolph, Minnesota, desde 1899. “Lo que realmente queremos es tener un poco más de certidumbre y no tener que depender de estos pagos ad hoc”.

Los agricultores atrapados en la guerra comercial

Los agricultores estadounidenses de soja y sorgo suelen exportar al menos la mitad de sus cosechas. Ellos fueron los más afectados por la disputa comercial de Trump con China, el mayor comprador mundial de soja que ha dependido cada vez más de las cosechas de Brasil y otras naciones sudamericanas.

Trump y su gabinete han presumido del acuerdo que alcanzó con el presidente chino, Xi Jinping, en octubre. Pero Liu Pengyu, portavoz de la embajada china, dijo esta semana que “la cooperación comercial agrícola entre China y Estados Unidos avanza de forma ordenada”, sin dar detalles concretos.

Hasta ahora, China sólo ha comprado alrededor de una cuarta parte de los 12 millones de toneladas métricas de soja que los funcionarios estadounidenses dijeron que se comprarían antes de finales de febrero, lo que plantea dudas sobre si Pekín cumplirá esa promesa o los compromisos de comprar 25 millones de toneladas métricas anuales en los próximos tres años. China no ha confirmado esas cifras.

“En general, no confío en sus motivos ni en la integridad de sus promesas”, afirma Bryant Kagay, agricultor del noroeste de Misuri.

Incluso si China compra la cantidad acordada de soja estadounidense, eso solo acercaría a los agricultores estadounidenses a la cantidad que vendían cada año antes de que Trump asumiera el cargo.

Esta es una de las razones por las que Glen Groth, agricultor de Minnesota, afirma que “le gustaría que la Administración se centrara más en abrir mercados fuera de China”. Además de encontrar otros compradores internacionales, los grupos agrarios están presionando para ampliar usos nacionales como el biodiésel, el etanol, el combustible de aviación y la alimentación animal.

Dan Keitzer, agricultor de soja y maíz en el sureste de Iowa, afirma que las recientes cosechas abundantes y los avances tecnológicos que producen mayores cosechas significan que el sector necesita más clientes.

“Creo que la mayoría de los agricultores te dirían que no quieren ir al buzón y recibir un cheque del gobierno. No es por eso por lo que cultivamos”, afirma. “Necesitamos más demanda para nuestro producto”.

Aid se considera una tirita

Trump ya ha aplacado antes a los agricultores con dinero. Durante su primer mandato, proporcionó 22.000 millones de dólares en 2019 para ayudarles a protegerse de las disputas comerciales con China. Hubo 46.000 millones de dólares en 2020, una cifra ampliada que reflejaba los retos financieros de la pandemia de COVID-19.

Los 12.000 millones de dólares que anunció esta semana no aplacarán los temores de los agricultores sobre el futuro. Ya están haciendo pedidos de suministros para las cosechas del año que viene y reuniéndose con sus banqueros para hablar de los préstamos que necesitarán. Pero intentan mantener el optimismo de que los precios de las cosechas mejorarán si encuentran más compradores.

Los pagos de las ayudas tendrán un tope de 155.000 dólares por agricultor o entidad, y solo podrán optar a ellas las explotaciones que obtengan menos de 900.000 dólares de ingresos brutos ajustados. Pero durante la primera administración Trump varias grandes explotaciones encontraron formas de eludir los límites de pago y cobraron millones.

A los agricultores les gustaría que Trump abordara de forma agresiva la preocupación por el aumento de los costes que está mermando sus resultados.

Trump firmó una orden ejecutiva durante el fin de semana que ordena al Departamento de Justicia y a la Comisión Federal de Comercio investigar las prácticas anticompetitivas en cualquier parte de la cadena de suministro de alimentos, comenzando por los fertilizantes, semillas y equipos de los que dependen los agricultores y continuando con las empresas empacadoras de carne y las tiendas de comestibles que ayudan a determinar qué precio pagan los consumidores.

Tregg Cronin, que se dedica a la agricultura y la ganadería con su familia en el centro de Dakota del Sur, dijo estar agradecido por el reconocimiento del presidente de que los agricultores están “atrapados en medio” de la guerra comercial.