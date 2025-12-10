PRFAA insta a agricultores a solicitar fondos del rescate de $12,000 millones de Donald Trump

Washington D.C. - La Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, en inglés) exhortó este miércoles a los agricultores del archipiélago a solicitar fondos del rescate de unos $12,000 millones que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos hará disponibles en febrero para mitigar la inflación y el impacto de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump.

En la misma conferencia de prensa en que ordenó investigar si países como India, Tailandia y China –este último, en el caso particular de Puerto Rico– venden en territorio estadounidense arroz por debajo del precio del mercado, Trump anunció un rescate de $12,000 millones para los agricultores.

De esos $12,000 millones, $11,000 millones se destinarán, bajo el programa “Farmers Bridge Association”, a proveer apoyo directo a agricultores de “cultivos tradicionales” impactados por los aumentos en el costo de producción, interrupciones temporales en los mercados y la inflación.

Los agricultores deberán solicitar los fondos, a más tardar, el próximo 19 de diciembre. Los fondos, administrados por la Agencia de Servicio Agrícola (FSA, en inglés), se harían disponibles a partir del 28 de febrero de 2026.

La directora ejecutiva de PRFAA, Gabriella Boffelli, dijo que los otros $1,000 millones serán para asistir a agricultores que producen cultivos especializados, como el azúcar, donde puede haber mayor espacio para los empresarios de Puerto Rico.