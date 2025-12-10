Opinión
PRFAA insta a agricultores a solicitar fondos del rescate de $12,000 millones de Donald Trump

La agencia prevé que los empresarios boricuas tendrán mayor acceso a los fondos para cultivos especializados

10 de diciembre de 2025 - 1:04 PM

Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D.C. - La Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, en inglés) exhortó este miércoles a los agricultores del archipiélago a solicitar fondos del rescate de unos $12,000 millones que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos hará disponibles en febrero para mitigar la inflación y el impacto de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump.

En la misma conferencia de prensa en que ordenó investigar si países como India, Tailandia y China –este último, en el caso particular de Puerto Rico– venden en territorio estadounidense arroz por debajo del precio del mercado, Trump anunció un rescate de $12,000 millones para los agricultores.

De esos $12,000 millones, $11,000 millones se destinarán, bajo el programa “Farmers Bridge Association”, a proveer apoyo directo a agricultores de “cultivos tradicionales” impactados por los aumentos en el costo de producción, interrupciones temporales en los mercados y la inflación.

Los agricultores deberán solicitar los fondos, a más tardar, el próximo 19 de diciembre. Los fondos, administrados por la Agencia de Servicio Agrícola (FSA, en inglés), se harían disponibles a partir del 28 de febrero de 2026.

La directora ejecutiva de PRFAA, Gabriella Boffelli, dijo que los otros $1,000 millones serán para asistir a agricultores que producen cultivos especializados, como el azúcar, donde puede haber mayor espacio para los empresarios de Puerto Rico.

Boffelli indicó que los agricultores pueden comunicarse con las oficinas de FSA o escribir a farmerbridge@usda.gov.

Puerto RicoAgricultoresDonald TrumpPRFAA
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
