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Manifestantes interrumpen dos veces a Trump durante un mitin en Texas: ¿cómo reaccionó?

El presidente de Estados Unidos participó en un evento político en Texas en apoyo a los candidatos republicanos al Congreso

8 de octubre de 2026 - 8:58 PM

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Donald Trump fue apoyado por sus simpatizantes durante el mitin. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue interrumpido este miércoles en dos ocasiones durante un mitin en San Antonio, Texas, en apoyo de los candidatos republicanos a las elecciones legislativas de noviembre, mientras los asistentes abuchearon a los manifestantes y corearon consignas a favor de Estados Unidos.

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La primera interrupción ocurrió cuando una persona comenzó a perturbar el discurso y posteriormente salió del auditorio por su cuenta mientras parecía grabarse a sí misma.

Trump reaccionó con una broma y dijo que la persona “va a volver a casa con su madre”, antes de añadir que “lo que no sabe es que su madre votó por Trump”.

Poco después, otra persona interrumpió el acto con una camiseta en la que se leía “SOS Cuba” y una pareja fue escoltada fuera del recinto mientras parte del público republicano abucheaba a los manifestantes y coreaba “Estados Unidos, Estados Unidos”.

Fanáticos del líder estadounidense gritaban y sostenían la bandera de Estados Unidos.
Fanáticos del líder estadounidense gritaban y sostenían la bandera de Estados Unidos. (CARLOS RAMIREZ)

Trump acudió a San Antonio para respaldar al candidato republicano al Senado por Texas, Ken Paxton, que mantiene una ajustada contienda con el demócrata James Talarico, y al aspirante republicano a la Cámara de Representantes, Carlos De La Cruz.

El presidente ha intensificado su presencia en Texas ante la preocupación del Partido Republicano por mantener sus mayorías en el Congreso en las elecciones del 3 de noviembre.

La visita es la tercera de Trump a Texas en menos de un mes y se produce después de que el republicano ganara el estado por 14 puntos en las elecciones presidenciales de 2024.

Sin embargo, los demócratas han logrado situarse en posiciones competitivas en varias carreras, especialmente en distritos del sur del estado con una importante población hispana.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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