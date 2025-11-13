Opinión
13 de noviembre de 2025
79°lluvia ligera
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Miembros transgénero de la Fuerza Aérea demandan al gobierno por revocación de pensiones

Es la más reciente de una serie de impugnaciones legales a las políticas del gobierno del presidente Donald Trump

13 de noviembre de 2025 - 8:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Nick Rondoletto, izquierda, y Doug Thorogood, ambos de San Francisco, ondean una bandera multicolor y sostienen un cartel durante una protesta realizada en San Francisco en 2017 para oponerse a una propuesta para prohibir que personas transgénero presten servicio en el Ejército de Estados Unidos. (Olga R. Rodriguez)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington— Un grupo de 17 miembros transgénero de la Fuerza Aérea de Estados Unidos presentó una demanda contra el gobierno del país por lo que consideran la revocación ilegal de sus pensiones y prestaciones de jubilación anticipada por parte del Ejército.

RELACIONADAS

La demanda, presentada el lunes en un tribunal federal, se produce varios meses después de que la Fuerza Aérea confirmara que negaría a todos los miembros transgénero que han servido entre 15 y 18 años la opción de retirarse anticipadamente y, en su lugar, los separaría sin prestaciones de jubilación.

Se trata de la más reciente de una serie de impugnaciones legales a las políticas del gobierno del presidente Donald Trump, que ha buscado expulsar a los miembros transgénero del ejército desde los primeros días de su segundo mandato. Sin embargo, en mayo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió que se aplicara la prohibición de las tropas trans mientras continúan las impugnaciones.

Según GLAD Law, uno de los grupos de defensa que ayudó a presentar la demanda, los militares afectados por la política ahora enfrentarán una pérdida de hasta 2 millones de dólares adeudados por su servicio a lo largo de sus vidas, además de la pérdida de las prestaciones del seguro de salud.

Michael Haley, un abogado del grupo, dijo que la revocación de las prestaciones de jubilación anticipada forma parte de “la crueldad general del ataque a las personas transgénero”. Señaló que muchos de los demandantes habían recibido órdenes que les permitían jubilarse y que algunos incluso habían comenzado el proceso de baja del ejército.

Logan Ireland, un sargento mayor de la Fuerza Aérea con 15 años de servicio que incluyen un despliegue en Afganistán se unió a la demanda después de que se le negara su jubilación anticipada. Dijo a The Associated Press que “el ejército me enseñó a liderar y luchar, no a retirarme”.

Secretario de Defensa, Pete Hegseth, en conferencia en el Pentágono.
Secretario de Defensa, Pete Hegseth, en conferencia en el Pentágono. (Kevin Wolf)

“Quitarme mi jubilación envía el mensaje de que esos valores solo se aplican en el campo de batalla, no cuando un miembro del servicio los necesita más”, agregó.

“Estas son personas que van a seguir adelante con sus vidas, han recibido el visto bueno para hacerlo, y luego se les quita eso una vez más”, dijo Haley.

Hasta el momento, el Pentágono no ha respondido a los comentarios, pero tiene una política de larga data de no comentar sobre litigios en curso.

El presidente Donald Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth han lanzado ataques contra los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión en lo que, en su opinión, es un esfuerzo por hacer que el ejército sea más letal. Funcionarios del Pentágono dicen que 4,240 soldados han sido diagnosticadas con disforia de género, que el ejército utiliza como un identificador de identidad transgénero.

La Fuerza Aérea ha sido única en la implementación de políticas que han ido más allá de separar a los soldados del servicio militar.

Además de revocar las prestaciones de jubilación, el servicio tomó medidas en agosto para negar a los miembros transgénero de la Fuerza Aérea la oportunidad de argumentar ante una junta de sus pares por el derecho a continuar sirviendo.

El Pentágono lanzó una versión similar, a nivel militar, de esa política hace menos de dos semanas.

Breaking NewsFuerza Aérea de Estados UnidosTransgéneroDemandasDonald TrumpPentágonoDepartamento de Defensa de Estados Unidos
