Mientras el presidente promociona las “Cuentas Trump”, familias aún esperan los $1,000 para su bebé

Washington - El presidente Donald Trump afirma que las “Cuentas Trump” podrían sacar a los niños de la pobreza y ofrecer a más estadounidenses la oportunidad de beneficiarse de las inversiones en el mercado de valores. Sin embargo, algunos padres dicen que siguen esperando a que les llegue el dinero.

Trump tiene previsto intervenir este miércoles en una escuela superior de Georgia para promocionar las cuentas de inversión, que ofrecen $1,000 de capital inicial a cada niño que nazca durante su segundo mandato. Las cuentas entraron en funcionamiento el 4 de julio, dos días antes de que Trump diera el pistoletazo de salida a la sesión bursátil tanto en la Bolsa de Nueva York como en el NASDAQ desde el Despacho Oval.

Las cuentas con ventajas fiscales, creadas el año pasado mediante la emblemática ley “One Big Beautiful Bill” de Trump, pueden abrirse para cualquier menor de 18 años. El Departamento del Tesoro presume de haber registrado 6.5 millones de inscripciones en las “Cuentas Trump”, de las cuales 1.5 millones cumplen los requisitos para recibir la dotación inicial de $1,000 destinada a los bebés nacidos entre 2025 y 2028.

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Los defensores del programa afirman que es una oportunidad para que más estadounidenses participen en el mercado de valores. Esperan que esto frene la creciente popularidad de los socialistas demócratas, que pretenden aumentar los impuestos a las empresas y a los más ricos para aliviar el coste de aspectos como la alimentación y la asistencia sanitaria para los estadounidenses con rentas bajas y de clase media.

Una vez abiertas las cuentas Trump, los padres, familiares, amigos y empleadores pueden realizar aportaciones a las mismas. Algunos multimillonarios también se han comprometido a realizar aportaciones filantrópicas. El dinero se entrega a empresas privadas que lo invierten en fondos indexados, un tipo de fondo de inversión que sigue la evolución del mercado bursátil. No se puede disponer del dinero hasta que el menor cumpla 18 años, y solo entonces para fines específicos, como estudiar, crear una empresa o comprar una vivienda.

Para los bebés nacidos desde que Trump asumió el cargo el año pasado, se supone que las cuentas deben abrirse con $1,000 del Tesoro de Estados Unidos. Aunque algunos padres afirman haber recibido el dinero, otros han declarado en entrevistas y en las redes sociales que siguen esperando a que se ingresen los $1,000 en sus cuentas.

Masaki y Kristina McLellan, unos padres primerizos del condado de Bergen, en Nueva Jersey, afirmaron en una entrevista que se mostraban recelosos a la hora de abrir las cuentas porque les preocupaba que se tratara de una maniobra promocional del presidente. Sin embargo, el incentivo de $1,000 convenció a la pareja, cuya hija Maya nació a finales de marzo, para que abrieran una cuenta de todos modos.

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Masaki McLellan afirmó que solicitó la cuenta el 6 de julio. Al principio, la solicitud fue rechazada, pero la cuenta se activó tras pasar una hora al teléfono de atención al cliente de Trump Account. Le dijeron que vería el dinero en la cuenta en 10 días. Ahora, según afirma, le han dicho que tardará hasta cuatro semanas.

Kristina McLellan dijo que le decepcionaba que se tardara tanto en ingresar fondos en la cuenta de su hija. Sin embargo, la pequeña ya cuenta con otras inversiones que se están acumulando para ella. Los padres de Maya ya han abierto un plan de ahorro universitario 529 y una cuenta de corretaje a su nombre. La “Cuenta Trump” es la tercera cuenta de inversión a nombre de la niña.

“Sin duda queremos ofrecerle opciones para su futuro y asegurarnos de que pueda elegir lo que quiera hacer”, afirmó McClellan, directora de plató de una cadena de noticias local, que se reincorpora la semana que viene tras su baja por maternidad.

El Tesoro ha señalado que el plazo que transcurre entre la apertura de una cuenta y la recepción de la ayuda inicial constituye “un plazo de tramitación habitual, similar al que se tarda en recibir una devolución de impuestos”, y que la inmensa mayoría de los padres solo tiene que esperar entre uno y dos días. Sin embargo, al departamento le gusta ofrecer a los padres una estimación prudente del tiempo que podría tardar en transferirse el dinero, como la estimación de hasta cuatro semanas que se facilitó a los McLellan.

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“Las cuentas Trump garantizan la igualdad de oportunidades al permitir que todos los padres inviertan en el futuro de sus hijos, y no solo las familias adineradas con fondos fiduciarios”, afirmó el departamento. “Con aproximadamente un millón de inscripciones al mes antes de su lanzamiento, las cuentas Trump se han convertido en el producto de ahorro respaldado por el Gobierno más popular y exitoso de la historia de Estados Unidos”.

La visita de Trump a Georgia se produce en un momento en el que él y sus compañeros republicanos se enfrentan a presiones de cara a las elecciones de mitad de legislatura por su gestión de la economía. Solo el 33% de los adultos estadounidenses aprueba la gestión económica de Trump, una de las valoraciones más bajas de su segundo mandato, según una encuesta realizada en junio por The Associated Press y el NORC Center for Public Affairs Research. Trump se comprometió a reducir los costes, pero sus aranceles y la guerra con Irán han contribuido, por el contrario, a aumentar los precios.

Las “Cuentas Trump” son similares a los “bonos para bebés”, impulsados por ciudades y estados gobernados por los demócratas con el objetivo de reducir la brecha de riqueza entre los niños de rentas bajas y los de rentas altas. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los bonos para bebés, que suelen estar dirigidos a niños de entornos desfavorecidos, las cuentas Trump están disponibles para familias de todos los niveles de ingresos.

El programa ha sido objeto de críticas por parte de quienes sostienen que no contribuye en absoluto a ayudar a las familias durante los primeros años de vida de los niños, cuando estos son más propensos a sufrir pobreza, falta de vivienda y hambre. Además, el proyecto de ley que creó el programa, el emblemático “One Big Beautiful Bill” del presidente, también recortó drásticamente la financiación de programas de los que se benefician de manera desproporcionada los niños, como Medicaid y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria.

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