Meriden, Connecticut – Mikey llegó al festival tipo verbena poco después de mediodía y de inmediato se le vio caminando de la mano de su esposa Marisa entre los kioskos de los que se levantaban las densas humaredas de las parillas donde asaban pinchos, saludando afectuosamente a lado y lado, dando uno que otro abrazo y conversando en voz alta, como lo hacían necesario la salsa, el merengue y la bachata que salían de las enormes bocinas en la tarima.

Tras el periplo entre la gente, tomó una silla de playa, la colocó sobre la grama y, entre parientes y amigos ondeando banderas puertorriqueñas y ataviados con camisas o gorras alusivas a la monoestrellada, se sentó frente al proscenio, donde, al rato, tras varias rutinas de bailes de clubes infantiles locales, se presentaron una sabrosa agrupación de salsa llamada La Dinámica y Lyzbeth, La Nena de la Bachata, quien al parecer goza de cierto arraigo por estos lares.

Era el Festival Boricua de Meriden, celebrado aquí hace unos días y Mikey, sentado en sus pantalones cortos, calzando tenis y vistiendo una camisa de manga larga blanca, parecía uno más entre los cientos boricuas celebrando su cultura y sus raíces en la sofocante tarde. Solo algo lo distinguía de los demás: cuatro hombres, en gafas oscuras y con rostros adustos, que lo seguían todo el tiempo a cierta distancia.

“Él es el doctor Miguel Cardona, secretario de Educación de Estados Unidos. Pero para mí sigue siendo Mikey”, dice, mirándolo desde la tarima, Héctor Cardona, organizador del Festival Boricua de Meriden y padre del único puertorriqueño miembro del gabinete del presidente estadounidense Joe Biden.

El secretario Cardona, uno de los primeros nombramientos de Biden, confirmado por el Senado estadounidense el 1 de marzo de 2021, nació y se crió en este pueblo de 60,000 habitantes, 20% de los cuales son de origen puertorriqueño, que son, a su vez, el 72% de los hispanos aquí.

El secretario de Educación de los Estados Unidos, Miguel Cardona, compartió con sus compueblanos de Meriden, donde el 20% de sus habitantes son de origen puertorriqueño. (Josian Bruno)

Nació en Meriden y en Meriden empezó la carrera que lo llevó a ser maestro de escuela elemental, principal, asistente del superintendente de la ciudad para la enseñanza y el aprendizaje y, eventualmente, Comisionado de Educación del Estado de Connnecticut, puesto al que fue designado en 2019 por el gobernador Ned Lamont.

En gran medida, el secretario Cardona nunca se ha ido de Meriden, que está a 21 millas al sur de Hartford, la capital del Estado. Así quedó demostrado por la manera natural en que caminaba entre sus compueblanos, saludaba, abrazaba y conversaba cuando asistió al Festival Boricua. “Yo soy el mismo en el barrio que en el briefing room. Soy el mismo cuando estoy hablando con el presidente, por la crianza y la experiencia que he tenido aquí”, dijo el puertorriqueño, de 48 años, doctor en Educación de la Universidad de Connecticut (UConn) y padre de dos.

La historia de Cardona es la de incontables puertorriqueños en todos los rincones de este país durante un siglo ya. Su papá llegó de Aguada a Meriden a los siete años; su mamá, Sara Rosa, a los 13, también de Aguada. Ambos eran hijos de obreros de la caña en Puerto Rico, que llegaron acá en los años 60 buscando una mejor vida.

En Meriden se da un fenómeno bastante curioso, pero no del todo inusual: es destino predilecto de los aguadeños. Pasa también en otros sitios. En New Haven, está la gente de Santa Isabel; en Bristol, la de Cayey; y en New Britain, la de Carolina. En otros estados se dan fenómenos similares. En Perth Amboy, Nueva Jersey, por ejemplo, hay prácticamente medio San Sebastián.

Meriden es un pueblo como de postal, con un casco urbano de edificios de ladrillo color vino y rodeado de colinas verdísimas. Aquí llegó en los años ‘50 la familia Traverso, con la que el papá del secretario de Educación está relacionado por la vía materna, prácticamente de casualidad. “Mi tío vivía en Nueva York (a dos horas y media en carro de aquí). Un domingo decidió dar una vuelta, vino a Meriden y le encantó. Se regó en Aguada y todo el mundo dijo: hay que ir pa’ allá”, relata Héctor Cardona.

Los puertorriqueños llegaron aquí sin conocer el idioma ni la cultura. Trabajaban en la construcción, la agricultura y en una fábrica de producción de productos de plata que operó aquí por muchos años. Viven, como en todos sitios, aferrados a su cultura. En el Festival había pinchos, frituras, arroz con gandules, pernil, incontables monoestrelladas y, por supuesto, ‘voceteo’ y gente acelerando sus carros.

“Yo estoy aquí desde 1960, a los siete años. No sabía inglés y me pusieron en la escuela al lado de una muchacha que sabía los dos idiomas y me traducía todo. A los seis meses ya me defendía”, cuenta el hoy policía retirado.

Su esposa Sara llegó del barrio Guayabo, de Aguada, solo con su mamá. Salir de su país en plena adolescencia no fue nada fácil. “No sabía nada de inglés y se me hizo difícil entrar a la escuela. Pero gracias a Dios fui adaptándome y aprendiendo el inglés”, rememora la mujer, quien fue ama de casa toda su vida y cuando sus hijos se hicieron adultos trabajó en una fábrica.

Ambos están conscientes del enorme salto que significa haber llegado a un país del que no conocían ni el idioma y hoy ser padres del secretario de Educación, además de un policía y de otra hija que también es educadora en Florida, adonde su mudó con su familia.

“Nosotros fuimos la fundación, el ejemplo, la base”, dice la madre. “Desde pequeño, Miguel era un muchacho tranquilo y callado, pero bien inteligente. Él mismo me dijo que lo habían designado secretario de Educación. La sorpresa fue para él. Creía que era una broma. A mí se me erizó la piel. Es una bendición”, agrega.

El secretario Cardona está consciente de lo que significa para él la historia de cómo su familia hizo su vida y logró avanzar en medio de las dificultades de la vida en este país.

“La historia de mis padres a mí me dice que en la isla hay tanto talento, tanta inteligencia, tanto potencial, que tenemos que apoyarnos todos los latinos y todos los puertorriqueños. Son esos valores de mis padres, el trabajo fuerte de mi abuelo, de mi abuela, la razón por la cual yo estoy aquí', dice. “A mí no me sorprende, porque cuando he visitado la isla, veo cómo es el carácter puertorriqueño, que es bien fuerte y sabe superarse”, afirma.

Entonces reflexiona que “muchas veces uno siente que la gente la tira a los puertorriqueños. Yo no. Yo voy con el orgullo por mi familia, mi música, mi cultura. Siempre me he sentido orgulloso de ser puertorriqueño”.

Durante su incumbencia de dos años y medio, Cardona ha visitado 43 estados, además de Puerto Rico. Surge de manera instantánea una sonrisa cuando se le pregunta si en el desempeño de sus funciones siente algo especial por Puerto Rico. Habla con entusiasmo de los planes especiales del Departamento de Educación federal con la isla y de la página de Facebook a la que quiere que el público vaya a enterarse de sus iniciativas particulares para los boricuas.

“Estamos bregando allá con el gobierno de (Pedro) Pieluisi y lo que sea. Pero yo me quiero comunicar directamente con la gente de Puerto Rico”, dice el secretario. “Para mí”, añade, “Puerto Rico es algo personal. Yo tengo más familia estudiando allá que acá”.