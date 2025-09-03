Millonarios en un instante: estos son los 10 premios de lotería más grandes de Estados Unidos

Así se juega Powerball: conoce la gran diferencia entre las bolas blancas y las rojas

Aquí hay un vistazo a los premios mayores más grandes de Estados Unidos ganados y los lugares donde se vendieron los boletos ganadores:

1. $2,040 millones, Powerball, 7 de noviembre de 2022. El boleto ganador se vendió en una gasolinera del área de Los Ángeles.

2. $1,765 millones, Powerball, 11 de octubre de 2023. El boleto ganador se vendió en una licorería en un pequeño pueblo de montaña de California.

3. $1,602 millones, Mega Millions, 8 de agosto de 2023. El boleto ganador se vendió en un supermercado en Neptune Beach, Florida.

4. $1,586 millones, Powerball, 13 de enero de 2016. Los boletos ganadores se vendieron en una tienda de conveniencia del área de Los Ángeles, un supermercado de Florida y una tienda de comestibles de Tennessee.

5. $1,537 millones, Mega Millions, 23 de octubre de 2018. El boleto ganador se vendió en una tienda de conveniencia de Carolina del Sur.

6. $1,348 millones, Mega Millions, 13 de enero de 2023. El boleto ganador se vendió en una gasolinera de Maine.

7. $1,337 millones, Mega Millions, 29 de julio de 2022. El boleto ganador se vendió en una gasolinera del área de Chicago.

8. $1,326 millones, Powerball, 7 de abril de 2024. El boleto ganador se vendió en una tienda de conveniencia de Oregon.

9. $1,269 millones, Mega Millions, 27 de diciembre de 2024. El boleto ganador se vendió en una gasolinera en el norte de California.