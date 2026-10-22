Mueren dos adultos mayores en incendio en residencia de personas de edad avanzada en Mississippi

Dos personas perdieron la vida y decenas fueron rescatadas cuando un incendio arrasó una residencia de la tercera edad de Mississippi en la que vivían más de 100 residentes, según informaron las autoridades este jueves.

Los bomberos acudieron al incendio en Clinton, a unas 10 millas al noroeste de Jackson, alrededor de las 5:00 p.m. del miércoles, y varias alas del centro estaban en llamas, según declaró el alcalde de Clinton, Will Purdie, en una rueda de prensa.

“Me duele mucho tener que comunicarles que dos residentes perdieron la vida en ese incendio”, afirmó Purdie.

El jefe de bomberos de Clinton, Levius Buckley, afirmó que el personal del centro Brookdale Clinton evacuó de forma segura a unos 85 residentes del centro y que los bomberos ayudaron a sacar a otros 10 o 15. Según él, al menos cuatro personas fueron trasladadas a hospitales. Todos los residentes supervivientes se encontraban el jueves con sus familiares o en otros centros, según indicó Purdie.

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Se está investigando la causa del incendio. Buckley afirmó que el sistema de rociadores del centro funcionaba en ese momento.

El alcalde reconoció que los bomberos y el personal de Brookdale Clinton habían salvado vidas. Las autoridades registraron el lugar durante toda la noche para localizar a todas las personas.

Anoche volví a darme cuenta de la fortaleza de esta comunidad gracias a su abrumadora respuesta", afirmó Purdie. “Como siempre hacen en momentos de adversidad, nuestros ciudadanos se unieron de inmediato para ayudar a sus amigos y vecinos”.

Partes del centro quedaron destruidas por el incendio. Aunque varias alas siguen en pie, no serán habitables hasta dentro de algún tiempo, según afirmó Buckley. Se tardó unas tres horas en controlar el incendio, y los bomberos permanecieron allí hasta bien entrada la madrugada.

Los residentes que fueron puestos a salvo fueron trasladados en autobús a una iglesia, donde el miércoles les esperaba fuera una multitud de personas que parecían ser familiares o seres queridos de los residentes.

WLBT-TV mostró imágenes de un grupo de personas mayores sentadas al otro lado de la calle, observando cómo las llamas de un naranja intenso y el humo negro se elevaban hacia el cielo. Una de ellas iba en silla de ruedas y las demás llevaban andadores u otras ayudas para la movilidad. Una de ellas también tenía un perro pequeño. El tejado del edificio se había derrumbado parcialmente, mientras los bomberos rociaban el edificio con agua.

Un portavoz de Brookdale Senior Living declaró el jueves que el personal de la empresa está consternado por la muerte de los dos residentes.

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“Nuestros pensamientos y oraciones están con todos nuestros residentes, sus familias y nuestros empleados, y nuestra prioridad sigue siendo apoyar a los afectados por esta tragedia y proporcionar una atención continua a nuestros residentes”, declaró la portavoz Kristin Puckett en un comunicado. “Estamos profundamente agradecidos a los servicios de emergencia y a los miembros de la comunidad local que se han unido para apoyar a nuestros residentes y empleados”.