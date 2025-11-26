Mueren dos miembros de la Guardia Nacional tras un tiroteo cerca de la Casa Blanca en Washington D. C.
Las autoridades confirmaron que tienen bajo custodia a un sospechoso
26 de noviembre de 2025 - 4:05 PM
26 de noviembre de 2025 - 4:05 PM
Washington - Dos soldados de la Guardia Nacional murieron el miércoles tras ser baleados cerca de la Casa Blanca, según el gobernador de Virginia Occidental Patrick Morrisey.
Se vio a vehículos de emergencia respondiendo a la zona. La Fuerza de Tarea Conjunta de DC confirmó que estaban respondiendo a un incidente en las cercanías de la Casa Blanca tras los reportes del tiroteo. Sin embargo, el portavoz no confirmó ni negó de inmediato si algún miembro de la Guardia Nacional había sido alcanzado por disparos.
Posteriormente, se confirmó que un sospechoso fue detenido por el tiroteo.
El Departamento de Policía Metropolitana dijo que estaban respondiendo a un tiroteo, pero no proporcionó más información de inmediato.
Un portavoz de la alcaldesa Muriel Bowser dijo que los líderes locales estaban monitoreando activamente la situación.
El presidente Donald Trump se encontraba en su campo de golf de West Palm Beach cuando ocurrió el tiroteo.
It is with great sorrow that we can confirm both members of the West Virginia National Guard who were shot earlier today in Washington, DC have passed away from their injuries. These brave West Virginians lost their lives in the service of their country. We are in ongoing contact…— Governor Patrick Morrisey (@wvgovernor) November 26, 2025
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: