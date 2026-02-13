Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Mueren dos personas durante tiroteo en un complejo residencial de la Universidad Estatal de Carolina del Sur

Otra persona resultó herida, mientras las autoridades investigan el incidente

13 de febrero de 2026 - 7:14 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta imagen tomada de un video muestra el campus de la Universidad Estatal de Carolina del Sur en Orangeburg, SC, después de un tiroteo en un complejo residencial, a primera hora del viernes.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Orangeburg - Dos personas murieron y otra resultó herida tras un tiroteo en un complejo residencial de la Universidad Estatal de Carolina del Sur, según la institución educativa, lo que provocó un cierre de casi ocho horas que se levantó a primera hora del viernes.

Las autoridades universitarias no han confirmado la identidad de las víctimas ni el estado de la persona herida, según informó la escuela en un comunicado de prensa el jueves por la noche.

La escuela puso el campus en Orangeburg en bloqueo alrededor de las 9:15 p.m. cuando un informe del tiroteo llegó. El cierre se levantó alrededor de las 5:00 a.m. del viernes, dijo la universidad en un comunicado de prensa.

Los investigadores se encontraban en el lugar y las fuerzas del orden patrullaban el campus y las zonas cercanas. La universidad dijo que pidió a la División de Aplicación de la Ley del Estado para investigar el tiroteo. Un correo electrónico en busca de comentarios fue enviado a un portavoz de la agencia.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Carolina del SurTiroteo en escuelas de Estados UnidosBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
