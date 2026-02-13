Mueren dos personas durante tiroteo en un complejo residencial de la Universidad Estatal de Carolina del Sur

Orangeburg - Dos personas murieron y otra resultó herida tras un tiroteo en un complejo residencial de la Universidad Estatal de Carolina del Sur, según la institución educativa, lo que provocó un cierre de casi ocho horas que se levantó a primera hora del viernes.

Las autoridades universitarias no han confirmado la identidad de las víctimas ni el estado de la persona herida, según informó la escuela en un comunicado de prensa el jueves por la noche.

La escuela puso el campus en Orangeburg en bloqueo alrededor de las 9:15 p.m. cuando un informe del tiroteo llegó. El cierre se levantó alrededor de las 5:00 a.m. del viernes, dijo la universidad en un comunicado de prensa.

Los investigadores se encontraban en el lugar y las fuerzas del orden patrullaban el campus y las zonas cercanas. La universidad dijo que pidió a la División de Aplicación de la Ley del Estado para investigar el tiroteo. Un correo electrónico en busca de comentarios fue enviado a un portavoz de la agencia.

