Mujer enfrenta múltiples cargos tras atropellar a madre y dos hijos en Brooklyn

La policía informó que Yarimi conducía con una licencia suspendida y cargos adicionales indicaron que iba a exceso de velocidad y no cedió el paso después de detenerse en un semáforo en rojo cuando chocó con otro vehículo y luego con la familia que caminaba en el paso de peatones.

“Diré la pura verdad: Esto fue una tragedia horrible causada por alguien que no debería haber estado en la carretera” , afirmó la comisionada de policía Jessica Tisch a los periodistas en la escena del accidente. “Una madre y dos niños pequeños muertos. Otro niño luchando por su vida. Una familia y un vecindario devastados”.

No se pudo encontrar un número de teléfono para Yarimi. Las llamadas a los tribunales del condado Kings no fueron respondidas y no había información en el sistema judicial sobre quién podría estar representándola.