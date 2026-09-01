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Mujer mata a una persona y deja herida a otra en un ataque con cuchillos en Times Square

La mujer fue abatida por la Policía de Nueva York tras apuñalar a dos personas al azar

1 de septiembre de 2026 - 8:21 AM

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Esta imagen, tomada de un vídeo difundido por WABC, muestra a agentes del Departamento de Policía de Nueva York en el lugar de los hechos después de que unos policías dispararan a una mujer que blandía dos enormes cuchillos de cocina.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - Una mujer mató el lunes a una persona y causó heridas a otra durante un apuñalamiento al azar en Times Square, Nueva York, antes de ser abatida a disparos por agentes de la policía, informó el Departamento de Policía de Nueva York.

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El tiroteo ocurrió a pocos metros de una subestación del Departamento de Policía de Nueva York fuera de One Times Square, el edificio donde se celebra la caída anual de la bola en la víspera de Año Nuevo. Es uno de los lugares más turísticos y con mayor presencia policial en todo Nueva York.

La mujer sacó dos cuchillos de una bolsa de compras y apuñaló a un hombre de 68 años en el abdomen. De inmediato se dio media vuelta y también apuñaló en el abdomen a una mujer de 32 años, informó la policía el lunes, en conferencia de prensa. Las dos víctimas fueron trasladadas de emergencia al hospital, donde la mujer perdió la vida mientras que el hombre continúa internado en condición estable, señaló la policía.

Videos publicados en redes sociales muestran a un grupo de al menos 10 agentes que rodea a la mujer, quien sostiene dos enormes cuchillos de cocina. Se puede ver cómo al menos uno de los agentes intentó someterla sin éxito con un arma aturdidora.

Posteriormente la mujer empieza a caminar rápidamente hacia los agentes mientras agita los cuchillos. Mientras uno de los policías retrocedía, él y al menos otros dos desenfundaron sus armas y se pueden escuchar las detonaciones.

En el video se puede ver como la mujer cae al suelo y luego es esposada por uno de los agentes. Los policías la voltearon posteriormente y comenzaron a administrarle primeros auxilios.

El Departamento de Policía de Nueva York cerró parte de la Séptima Avenida y recomendó a la población que permaneciera alejada de la zona. Las autoridades acordonaron el área, mientras un gran grupo de agentes trabajó en las inmediaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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Nueva YorkTimes SquareArmas blancasPolicía de Nueva YorkBreaking News
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